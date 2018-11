История «Ретриема» фантастическая: начав деятельность еще в 2002 году, она почти неизвестна до сих пор, и даже свой первый сольный концерт сыграла только в этом году. Спустя 16 лет! За все это время неспешные музыканты (все время менявшиеся) выпустили всего два альбома и один EP, да и концертами себя особо не утруждали. Отчасти это объяснимо тем, что никто не занимается музыкой профессионально, - но таких у нас много, а вот такие цифры не имеет почти никто.



Retriem - As Long As Life

Удивительно при этом, что профессиональный уровень пауэр-метала у «Ретриема» высок до неприличия. Это действительно перфекционистский мелодичный пауэр с элементами спида и прогрессива в духе Dream Theater. Есть и баллады самого «арийского» происхождения. Отсутствие известности и популярности можно списать только на лень. Уж извините.

EP As Long As Life состоит из 4 англоязычных треков (хотя ранее группа пела больше по-русски), и в них поражает в первую очередь блистательный вокал Ильи Коровкина (экс-«Маврин»). Самоучка, он демонстрирует летящий звук, очень светлый тембр, и изощренное владение разными техниками — от балладного пения до скрима. Вокал Коровкина вкупе с отличным произношением легко спутать со многими немецкими грандами метал-вокала, а для русской группы это скорее честь. Он еще и бэки все прописал и спродюсировал.

Рок-хиты «Ретрием» писать-таки не умеет. Она берет сыгранностью. Бронебойные барабаны Александра Овчинникова, упругий бас Василия Богданова, расхристанная соло-гитара Руслана Мермовича… Отжечь — не вопрос. Нигде не теряется согласованность, от мощных дробей музыканты видимо легко переходят к лирике. Это действительно отличный состав.

Лучшей песней EP, очевидно, стала Lost in the shadows (все англоязычные тексты пишет Надежда Князева). Сны об апокалипсисе, крутящийся в мозге фильм-катастрофа — все это спето и сыграно драматургически, с акцентировкой и транспонированием. Здорово задумано и здорово исполнено.

Если музыканты вдруг надумают начать европейскую карьеру, то начать стоит именно с Lost in the shadows.

Остальные треки хороши для показа того, как классно русские метал-группы умеют делать свое дело. A Sorrow That Never Ends в классичной пауэр-стилистике гонит грусть-тоску с изощренными сочетаниями голосов (как они это планируют петь живьем?). My Enemy про дихотомию добра и зла ближе к спиду, но каковы сбивки и фантасмагорическая соло-гитара… Трек As Long As Life поначалу чуть ли не Игги Попа напомнил, но затем ушел в сторону мелодичного Stratovarius. Кстати, в нем есть эффектная мелодическая линия, почти в духе Europe, но совершенно неразвитая гармонически. И все же отличный трек.

Даже не знаешь, чем тут резюмировать. Почему о «Ретриеме» почти никто не знает? Искать ли хорошего директора или SMM-щика, как советовал Семен Чайка в эфире «Своего Радио», или просто быть поактивнее? Группа прекрасная, но такая ленивая. Или чересчур перфекционисты по натуре? Так или иначе, этот EP стоит послушать всем фэнам метала, - он того стоит.

Кстати, 29 ноября в московском клубе IZI пройдет презентация макси-сингла As Long As Life: https://vk.com/retriem2911.

Гуру КЕН