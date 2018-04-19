Royal Opera House: «Коралайн» – не «Алиса…»

За прошедшее столетие была написана только одна успешная опера на западе для детей, и это «Ноев ковчег» (Noye's Fludde) Бриттена. Примечательно, что она предназначалась как для детей, так и для взрослых, и этот момент принципиально отличает ее от пассивного пересказа известных образов литературы и кино, которые предлагаются нам большинством других композиторов, и «Каролайн» («Каролина в Стране Кошмаров») в этом случае – не исключение.

Коралайн начала свою жизнь в 2002 году, как героиня книги Нила Гаймана (Neil Gaiman) и несколько лет спустя Генри Селик (Henry Selick) создал мультипликационный фильм. В нем рассказывается об обычной девочке со стандартными комплексами, которая только что переехала со своими родителями в новый дом. Оставшись одна, она исследует свои возможности, находит путь через секретную дверь в параллельный мир, который предлагает как кулинарные соблазны, так и разные ловушки. Но она перехитрила злодеев, разорвав их злые чары и, проявив при этом находчивость и ум, возвращается в свой дом, к своим родителям, к которым она относится теперь намного лучше.

Совершенно не новый ход («Алиса в стране чудес», да и Гарри Поттер тоже), но повествование и герои этой истории представляют прекрасный материал для создания разной, красочной музыки и приятной семейной атмосферы.

Однако созданная композитором и отцом маленьких детей музыка к «Коралайн» оказалась серой, вялой и лишенной обаяния. Вокальные линии невыразительны, опера лишена незабываемых мелодий, легко запоминаемых мелодий, которые могли бы зацепиться в памяти. Нет драматического напряжения, звукового контраста между двумя мирами, никакого чувства таинственности или забавности происходящего, или же захватывающей опасности. Одна из проблем – структурного плана: Марк-Энтони Турнаж, создатель оперы «Анны Николь», построил оперу на многочисленных повторениях, вместо ярких арий и может быть, небольших диалогов, оттого опера оказалась лишенной динамики и – никакой, а музыка - безрадостной.

Всегда в таких случаях я испытываю особую симпатию к музыкантам, в данном случае Britten Sinfonia под под руководством Шон Эдвардс (Sean Edwards) и певцов. Мэри Беван (Mary Bevan) делает все возможное, даже при том, что ее взрослое сопрано не было убедительным в главной роли одиннадцатилетней девочки. Китти Уайтли (Kitty Whately) выделяется среди певцов, как настоящая и зеркальная мать Коралайн. Александр Робин Бейкер (Alexander Robin Baker) любезен, как отец-изобретатель Коралины.

Остальные актеры - Джиллиан Кейт (Gillian Keith), Фрэнсис МакКафферти (Frances McCafferty), Гарри Николл (Harry Nicoll). В Барбикан – нет субтитров, еще один момент, мешавший «пробираться» через сюжет.



Kitty Whately

Тем не менее, из предложенного материала режиссер Алетта Коллинз (Aletta Collins) создала достаточно «плавную» постановку, проявив изобретательность (дизайнер сцены Джайлс Кэдл (Giles Cadle), особенно принимая во внимание достаточно ограниченный бюджет.

Людмила ЯБЛОКОВА

Фото: ROH / Stephen Cummiskey