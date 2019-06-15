«Дневник исчезнувшего», или Песни о порочной любви в Лондоне

Это сложная театрально-музыкальная драма для тенора, меццо, трех женских голосов и фортепиано, в которой рассказывается история юноши, влюбленного в молодую цыганку и решившего покинуть деревню и бежать с ней.



Ван дер Грин, вдовец и он же, но в молодости - тенор Эд Лайон

Но Иво Ван Хоув многое меняет. Он добавляет пять дополнительных песен для Зефки (меццо-сопрано Мари Хамард), написанных бельгийским композитором Аннелис Ван Парис (Annelies Van Parys), и включает отрывки из переписки Яначека с Камиллой Стёсловой, которые прочитываются актером (Wim Van der Grijn), по сути - самим Яначеком, который и является главным героем этой истории.



Эд Лайон и Зефка в исполнении меццо-сопрано Мари Хамард

Декорации - современная фотостудия, где Ван дер Грин, вдовец, который смог «отдать только половину своей любви жене», рассматривает фотографии Зефки, которая и сейчас, на склоне жизни, составляет смысл его жизни, и представляет, каким был бы мир, если бы он в молодости принял вызов и остался с ней. Роль главного героя в молодости исполняет тенор Эд Лайон (Ed Lyon).



Эд Лайон и Зефка в исполнении меццо-сопрано Мари Хамард

Неожиданно, потому что ожидаешь той, оригинальной версии, которой бы более подошли надрывные, тягучие песни, а видишь - нечто другое. Не все работает в этой постановке, есть вопросы, на которые создатели не смогли ответить, а потому стремление фотографа к своей модели, Зефке, не создает той, оригинальной и понятной, по Яначеку, драмы. Тревожно, эротично, но – непонятно!

Но интерпретация Ван Хоува, которую сопровождала музыкальная партитура Яначека, была спета и сыграна красиво.

Людмила ЯБЛОКОВА