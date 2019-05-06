A Filetta снова в России, и снова восторженный прием

Невероятная схожесть грузинской и корсиканской полифонии выпукло обнаружилась на февральском фестивале Башмета в Сочи, где сознательно были сведены знаменитый грузинский ансамбль «Рустави» и самый известный корсиканский хор A Filetta. Ну просто невероятная! Те же мелизмы, те же глоссолалии — порою, закрыв глаза, легко спутать, кто же поет сейчас на сцене — корсиканцы или грузины.

Строгого научного объяснения этому пока нет. Музыковеды не написали еще монографий на эту тему. Но есть версии. Самые простейшие — по схожести. Мало культур вообще имеют многоголосие в своих музыкальных анналах, а кроме того — горы, море и теплый климат одновременно. Но есть версии и поглубже. Как корсиканская, так и грузинская культуры имеют общее доиндоевропейские корни, относящиеся к племенам иберов, первых властителей Европы. Достаточно прочитать «Коломбу» Проспера Мериме, чтобы засомневаться — точно ли о Корсике пишет классик? На концерте фестиваля Башмета в Ярославле A Filetta решился-таки спеть грузинский суперхит, но об этом попозже.

Корсиканский мужской хор A Filetta существует более 40 лет. Его голоса звучат в множестве кинофильмов («Гималаи», «Дон Жуан», «Птицы» и пр.). Издано множество пластинок, получено множество наград. Это величайшие мастера корсиканского пения. С точки зрения языка, корсиканский Corsu близок к тосканскому наречию, из которого позже был создан литературный итальянский язык. После завоевания Корсики Францией в 1770 году на острове началось насаждение французского языка, и корсиканский шел к своему уничтожению. Однако в XX веке появился корсиканский национализм, основой которого стало возрождение своего языка и прежде всего своей музыки. И получилось. С 1991 года Корсика стала автономией в составе Франции, корсиканскому языку дали некоторые права, его преподают в школах и университетах, однако ЮНЕСКО до сих пор считает его под угрозой исчезновения.



A Filetta

Собственно, выступления A Filetta — блистательный пример самобытности музыкальной культуры Корсики, те самые глубокие корни папоротника, давшие ему название. Никак не свойственная французской народной музыке полифоничность, да еще отточенная до абсолюта. Многоголосие рассчитано на 6 мужских голосов (именно столько в A Filetta), женщинам было дозволено петь лишь колыбельные и некоторые плачи. А плачей (voceri) в корсиканской музыке огромное количество — по умершим, по животным, от имени разбойников… Импровизационные плачи — это то, чего почти нет в грузинской культуре мужского пения (раз мы сравниваем с ней), а вот в итальянской есть и много. Корсиканское многоголосие pulifunie всегда а капелльно. И есть деление на религиозные каноны (плачи прежде всего) и светскую вольницу (колыбельные nanna и бытовые истории paghjella).

И тут нет правил. Корсиканская традиция — прежде всего устная традиция. Мужчины поют, чтобы свои эмоции отдать мелодии, вибрирующей и вторящейся в разных октавах. Поэтому они встают в круг или полукруг, как вставали пастухи в горах, образуют братство, даже обнимают друг друга, - чтобы не утерять связь. И чтобы слышать друг друга как можно лучше, - отсюда невероятные динамические диапазоны. То полушепот, то могучий рык, то нежнейшие контратеноровые виньетки. И не дай Бог повторить разным голосам мелодию paghjella «один в один»! Нет, только импровизация! Это все показал A Filetta в Ярославле, и в полной мере.

Приятно, что публика башметовского фестиваля в Ярославле восприняла все очень достойно, - жаркие аплодисменты, вызов бисов. A Filetta оказался снова понятым в России. Возможно, теперь этот хор будет приезжать в Россию гораздо чаще, и это очевидная заслуга Юрия Башмета. В Москве они не были ни разу, например. А Сочи и Ярославлю повезло.

A Filetta умеет делать музыкальные подарки. Скажем, первую часть концерта они завершили рождественским католическим гимном Venite Adoremus, известным в итальянской традиции как Adeste Fideles в исполнении Лучано Паваротти и Андреа Бочелли, а в русском переводе у католиков и протестантов как «О верные Богу». Зафиналили концерт они той самой а капелла грузинской «Тбилисо», подготовленной к фестивалю Башмета в Сочи. И спели великолепно. Да и бисов у них хватило.

Вадим ПОНОМАРЕВ