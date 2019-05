Обнаружены редчайшие кадры выступления Beatles 1966 года

Об этом сообщает RTVI со ссылкой на Guardian.





Режиссер подписал контракт на документальный фильм, в который войдут видеоролики, сделанные группой во время записи альбома Let It Be.





Полнометражный документальный фильм «Пусть Будет Так» (Let It Be) режиссера Майкла Линдсей-Хогга, также снятый по видеороликам, выпустили в 1970 году.