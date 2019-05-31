Обнаружены редчайшие кадры выступления Beatles 1966 года

Четверка появилась на популярном шоу в июне 1966 года, за несколько недель до своего последнего концерта в Candlestick Park в Сан-Франциско.

Дэвид Чендлер использовал ручную камеру, чтобы записать исполнение песни «Paperback Writer», когда она вышла в эфир, и он попытался найти запись, услышав об обнаружении короткого 11-секундного клипа в Мексике в прошлом месяце. Отснятый им материал длится 92 секунды, и были переданы в дар Kaleidoscope, организации, которая специализируется на поиске пропавших телевизионных кадров.

Кадры Чендлера не имеют звука и замедляются ближе к концу, но сейчас они ремастированы Калейдоскопом. Генеральный директор компании назвал отснятый материал «феноменальным». Он будет показан в Бирмингеме 1 июня в Университете Бирмингема.



The Beatles на выступлении в 'Top Of The Pops' 1966 года

Также будут показаны другие выступления в Top Of The Pops, в том числе The Troggs, The Hollies и Small Faces.

Между тем, недавно было объявлено, что биографический фильм 2009 года Джона Леннона «Nowhere Boy» будет адаптирован для мюзикла. Премьера в Великобритании запланирована на «следующие несколько лет». Как и в фильме, сценический мюзикл не будет включать в себя песни «Битлз», вместо этого используются рок-н-ролльные хиты конца 1950-х годов.