Opera Holland Park. Все о женщинах: Сюзанна, Иоланта и Арлезианка

29 июля -4 августа 2019

❶ Billie Eilish - Bad Guy② Daddy Yankee & Katy Perry feat. Snow - Con Calma (Remix)③ Shawn Mendes & Camila Cabello - Senorita④ Ed Sheeran & Justin Bieber - I Dont Care⑤ Aaron Smith and the Coal Biters feat. Luvli - Dancin (Krono Remix)⑥ Егор Крид - Сердцеедка⑦ Meduza feat. Goodboys - Piece Of Your Heart⑧ Ofenbach - Rock It⑨ Звонкий - Shine⑩ Макс Барских - Неземная

