Opera Holland Park. Все о женщинах: Сюзанна, Иоланта и Арлезианка

Новые постановки «Секрет Сюзанны» и «Иоланта» идут в один вечер в Холланд Парк, нет попыток связать каким-то образом эти две абсолютно противоположные небольшие оперы, но их соседство прекрасно работает.



«Секрет Сюзанны»: Сюзанна в исполнении Клэр Пресланд и Ричард Буркхард - граф Гил

Легкая комедия (а может быть и фарс) Эрманно Вольф-Феррари (Ermanno Wolf-Ferrari) от 1909 года о жене, которая одержима скрыть от мужа свою привычку к курению. В итоге муж думает, что у неё – любовник, которого жене всегда удаётся удачно спрятать, но наличие табачного духа выдает их. Когда выясняется, что это не так, счастливая пара закуривает вместе. В музыкальном плане оркестр City of London Sinfonia и дирижер Джон Эндрюс (John Andrews) сыграли такую милую вещицу, которая оживала и искрилась еще больше, когда подключались главные герои - графиня Сюзанна в исполнении Клэр Пресланд (Clare Presland), Ричард Буркхард (Richard Burkhard) как граф Гил и Джон Савурнин (John Savournin) в роли шкодливого слуги.

Второе отделение - совершенно чистая, светлая история Чайковского о романтической настоящей любви – «Иоланта» в постановке режиссёра Оливии Фукс (Olivia Fuchs). События в опере происходят в лишённом красок, стерильном мире: высвеченная люминесцентными лампами комната принцессы, отделенная от мира полосами прозрачного – от потолка до пола – полиэтилена; цепочка огней, напоминающая деревья диковинного сада, роза –лампочка.



«Иоланта»: сопрано Натальи Романи и тенор Дэвид Батт Филипп (David Butt Philip) в роли графа Водемона

Дирижер Сиан Эдвардс (Sian Edwards) прочитывает оркестровку Чайковского с пониманием, а певцы - два великолепных главных героя - Иоланта в исполнении сопрано Натальи Романи (Natalya Romaniw) и тенора Дэвида Батта Филиппа (David Butt Philip) в роли сраженного любовью к слепой девушке графа Водемона, сделали вечер поистине запоминающимся. Михаил Светлов в роли Короля обеспечил подлинный русский вокал.

Тем не менее связь между Сюзанной и Иолантой прослеживается… И это становится понятным, когда на следующий вечер на сцене Опера Холланд Парк зрителю была предложена еще одна премьера - «Арлезианка» Франческо Чилия.



«Арлезианка»: сопрано Ффлур Вин как Виветта

Это все - о женщинах!

И эта третья женщина, чье имя носит опера, даже не поет, она зримо и полновластно существует только в голове и сердце главного героя, обезумевшего от любви Федерико.

Магия этой оперы режиссера Оливера Платта (Oliver Platt) и дирижера Дейна Лэма (Dane Lam) в том, что неспешная деревенская жизнь и настолько незначительно развивающиеся события внутри одного семейства вдруг, вопреки всяким ожиданиям, во втором акте, несутся словно сорвавшаяся с вершины горы лавина с головокружительной скоростью, сметая все традиции и принятые нормы в семье, простую житейскую логику и приведя к неизбежной катастрофе деревенского парня, воспитанного в этих традициях и нормах, а мать – к отчаянию и безумной боли до конца ее дней. Потрясающий спектакль. До слез – бесконтрольных и искренних…

Только на один раз появилась на сцене на несколько секунд, спиной к зрителю, Арлезианка: в эффектном красном платье, соблазнительно поводя бедрами. В правой руке – бокал вина, в левой – сигарета. Горожанка, ей нечего делать в деревне, она где-то далеко, в большом городе. Но она всегда - в мыслях Федерико. Однако, в тот момент, когда сын собирается жениться на ней, появляется Мифитио, ее любовник, которому Арлезианка дала отставку ради Федерико, с письмами, явно ее компрометирующими. Наш герой в отчаянии.

Но еще не все потеряно: в деревне есть порядочная, преданная молодая женщина, которая с детства любит Фредерико и с радостью выйдет за него замуж. Ее зовут Виветта, именно ее мать Федерико видит своей невесткой. У нее есть младший сын, но он - умственно отсталый, и Роза Мамай видит в браке Федерико и Виветты спасение для всей семьи. Ну, конечно, Микаэла и Дон Хозе - из «Кармен». Но и Виветта – не Микаэла, и Фредерико точно не Хозе.



«Арлезианка»: Федерико - Самуэль Саккер

Дизайнер Элисон Камминс (Alyson Cummins) улавливает это чувство надвигающейся катастрофы в своих декорациях. Действие XIX века перенесено в XX век. Разрушающийся каменный двор Розы Мамай, сельскохозяйственная утварь: колеса, грабли, кувалда, - сваленные в кучу. Все, как и забор, только дотронься - вот-вот и развалится. Федерико душно здесь, тяжело, он жаждет чего-то нового, и он выбирается из этого запыленного хаоса, из этого удушающего беспорядка, но каким образом...

Актерский состав полностью погружен в этот мир. Три безупречных выступления - Роза Мамай в исполнении Ивонн Ховард (Yvonne Howard), мощная и трогательная; ее щедрое меццо раскрывает генетический источник страстной натуры сына Федерико. Федерико - Самуэль Саккер (Samuel Sakker) – типично итальянский тенор.



«Арлезианка»: Роза Мамай в исполнении Ивонн Ховард

Откровением вечера стала сопрано Ффлур Вин (Fflur Wynс) с ее кристально чистым голосом, но, как Виветта (в отличие от Микаэлы) она показывает нам то богатство своей натуры, которое заставляет нас вдвойне расстраиваться из-за деревенского оболтуса, которой не способен видеть своего счастья с ней.

Своеобразная интонация шла от Кила Уотсона (Keel Watson) в роли Балдассара, Саймон Уилдинг (Simon Wilding) как Метифио, второе появление которого на сцене полностью разрушает иллюзию счастливых отношений новоявленных невесты и жениха.

Людмила ЯБЛОКОВА

Фото: Ali Wright