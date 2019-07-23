Royal Albert Hall. BBC Proms 2019: взгляд в прошлое

Именно поэтому Антонин Дворжак и Леош Яначек оказались в программе этого концерта. Плюс – небольшая композиция, посвященная 50-летию высадки человека на Луне Зоши Ди Кастри, 34-летней женщины-композитора из Канады. Дань календарю или взаимная уступка между популизмом и серьезностью; взгляд в прошлое и акцент на совершенно новых произведениях, иными словами - компромисс.



Зоша Ди Кастри, композитор из Канады (слева) и Карина Канеллакис

В музыкальном отношении концерт оказался, как бы это сказать, ровным, даже при наличии восходящей траектории интенсивности и вспышками хорово-оркестрового величия.



Сопрано Ашик Григорян

Произведение Ди Кастри – это восхищение звуком, и ей удалось создать шумы, скрипы, шуршания и гармонику, которые в какой-то момент «вылились» в огромный мажорный аккорд, придавший нечто неземное чему-то хорошо узнаваемому.



Королевский Альберт Холл. Первый концерт

Дирижировала Карина Канеллакис, самый молодой (38 лет) дирижер из Америки. И этот момент – две молодые женщины, композитор и дирижер, открывшие BBC Proms 2019, на мой взгляд, и стали главным событием вечера.



Карина Канеллакис, самый молодой дирижер из Америки

Людмила ЯБЛОКОВА

Фото: Chris Christodoulou