Royal Opera House. Черная «Кармен»

Премьера этой постановки прошла в Ковент-Гардене в 2018 году.

Отторгает все: огромная громыхающая под ногами массовки, хора и даже солистов лестница, неизменно остающаяся на сцене весь спектакль, черный цвет, превалирующий во всем – в костюмах, в дизайне сцены, неоправданная затянутость оперы; затянувшиеся современные танцевальные номера, которые хоть и с трудом, но можно смотреть (а лучше – не смотреть!).



Анаик Морель как Кармен

Но вся драма, заложенная в этой опере Бизе, уничтожена, полностью разрушена безумным смехом танцора, продолжавшегося, казалось, пару минут… и приглашающего и нас посмеяться. Над чем? Но знаете ли - парочка идиотских смешков все-таки раздалась где-то на галерке, в основном же доминировало тяжелое гробовое молчание зала.



Анаик Морель и Дон Хосе Брайана Хаймел

Поразительное неуважение к создателям и аудитории выразилось и в плутовском пожатии плечиком вставшей в конце спектакля, как ни в чем ни бывало, Кармен: оп-ля! Столь крошечный жест в конце постановки разрушил целостность и трагичность всей оперы, сведя ее по сути к серии разрозненных сцен. Кажется, создатели намеренно создали дистанцию между аудиторией и исполнителями, наполнив спектакль деталями, не поддающимися никаким объяснениям, как, например, появление Кармен в костюме гориллы.



Брайан Хаймел и Микаэла в исполнении Элин Перес

Но если Барри Коски и его команда преследовали цель сосредоточиться на драме, то именно этого им и не удалось! Странно было видеть целые ряды партера абсолютно свободными. После антракта – частично – его заполнили зрители амфитеатра и галерки. Но часть мест так и остались свободными. Досмотреть спектакль остались далеко не все.



Подружки и Кармен

Выбора у зрителя, заплатившего немалую сумму за билет, немного, но один все-таки есть – уйти со спектакля. И в этот день им воспользовались многие. Может, это скажет что-то администрации театра, предлагающую лондонскому зрителю эту постановку «Кармен» трижды в течение полутора лет?



Та самая лестница и Эскамильо в исполнении Луки Писарони

В вокальном отношении только французское меццо-сопрано Анаик Морель (Anaïk Morel) как Кармен принимает вызов – гремучая смесь завораживающей опасности и необузданной сексуальности. Поддерживают главную героиню страстная Микаэла в исполнении Элин Перес (Ailyn Pérez), расслабленный, словно «не из той оперы» Дон Хосе Брайана Хаймел (Bryan Hymel) и учтивый Эскамильо Луки Писарони (Luca Pisaroni).

Музыканты, как это часто бывает в современных постановах, а именно - дирижер Джулия Джонс, оркестр Королевской оперы и хор держали ответ за всех – и за Бизе, и Барри Коски…

Людмила ЯБЛОКОВА

Фото: Biil Cooper