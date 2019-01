Сергей Лазарев собирается на «Евровидение»?

Официальное объявление артиста, которому предстоит защищать честь нашей страны на международном конкурсе «Евровидение» в мае этого года, в Израиле, состоится в конце января, пишет SUPER.

Сергей Лазарев уже представлял нашу страну на конкурсе в 2016-м году.

В гастрольном графике Лазарева все расписано до конца апреля, но в мае у артиста не значится пока ни одного концерта. В пользу Сергея говорит и его желание взять реванш на конкурсе, где три года назад он был в шаге от победы. ​По информации источников SUPER, Лазарева вновь будет готовить к конкурсу команда Филиппа Киркорова, состоящая из греческих композиторов и хореографов.​



Сергей Лазарев

Сергей упоминал, что решится на повторный штурм «Евровидения» только если будет уверен в хорошей песне, которая обеспечит ему победу. Артист прекрасно понимает — в случае другого результата ему не избежать сравнений с Димой Биланом, который смог со второй попытки выиграть «Евровидение». Его первое место пока остается единственным в истории участия нашей страны в конкурсе. Но если в 2016 году на конкурсе Лазарев исполнил танцевальный «боевик» You are the only one, на этот раз артист готовится исполнить песню в другом стиле.

Официального подтверждения информации об участии Лазарева в «Евровидении-2019» не было ни от представителей артиста, ни от ВГТРК.