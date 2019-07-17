В «Ковент-Гардене» возобновили «Дочь полка» с арией на бис

Сюжет – незатейлив. Ребенок, найденный на поле битвы, воспитывается в полку французскими солдатами, участниками наполеоновских войн. Энергичная, угловатая девочка-подросток, для которой бой барабанов привычнее материнской колыбельной. Однако в ней уже проснулась молодая женщина с надеждами на любовь и счастье: она влюбляется в молодого Тонио, и ей приходится выбирать между любовью и ее приемной семьей.



Мари - французское сопрано Сабина Девиэль

А кто же ее настоящие родители? Они обнаруживаются уже в первом акте: сержант полка Сюльпис опознает фамилию маркизы де Беркенфильд, которая безуспешно пытается сбежать от французов в Австрию. Оказывается, в письме, которое было при малютке, указана была именно эта фамилия. Счастливая мамаша обретает дочь, увозит ее в свой замок, безуспешно пытается превратить молодую маркитантку в леди и успешно выдать ее замуж. Через год, потерпев полное фиаско, как в первом, так и втором своем начинании, она соглашается на брак дочери с Тонио. Счастье дочери – важнее всего!



Бесподобная троица: Сабина Девиэль, Хавьер Камарена и Пьетро Спаньоли в роли Сюльписа

В исполнении французской сопрано Сабины Девиэль (Sabine Devieilhe) Мари - озорной рыжий сорванец в штанах с подтяжками, лихо расправляется с кучей солдатского белья и начищает горы картофеля для своих «отцов», заодно выдавая колоратурные «залпы». Она смотрит на мир широко раскрытыми глазами - трогательно и искренне. Ее энергия и выдумки – неиссякаемы.

Но это далеко не все. Певица берет без труда высокие ноты, подходы к ним - идеально взвешены, проход колоратуры – столь же великолепен. Девиэль показала, что сочетание идеальной колоратуры и кошмарного французского подростка может стать потрясающим развлечением для публики, как и ее разговорные диалоги, перепады настроения и сердитое бормотание «про себя». Во втором акте она поет свое ужасное итальянское певческое упражнение, с взявшимися невесть откуда элементами военного марша, умно переключая два абсолютно контрастных пения. Лирические номера были исполнены вокально красиво и трогательно.



Мексиканский тенор Хавьер Камарена (Тонио)

Мексиканский тенор Хавьер Камарена (Javier Camarena) знаменит исполнением именно этой роли - Тонио - по всему миру. И это надо услышать и увидеть хотя бы один раз. Верхние «до» - его визитная карточка: он овладевает ими с легкостью, но только – более мощно, чем кто-либо и когда-либо это делал в этой роли. К великому восторгу зрителей, он исполнил свою арию дважды, и признаться, это было впервые в моей практике, когда в середине оперы один из певцов повторил на бис свою арию. Впечатляют вокальные перепады: когда голос «падает свысока» - в грудной, более низкий тон. Камарена действительно наслаждается своей ролью: с его мальчишеского лица сияла, не сходила дерзкая и довольная улыбка большую часть спектакля.

Итальянский баритон Пьетро Спаньоли (Pietro Spagnoli) был просто восхитителен в образе добродушного сержанта Сюльписа, он же и завершил великолепное комическое трио. Аудитория была покорена: мне не доводилось слышать оперу, которая так часто бы прерывалась удовлетворенными аплодисментами практически в конце каждого номера.

Маркиза де Беркенфильд – албанское меццо-сопрано Энкелейда Шкоза (Enkelejda Shkoza) реализовала свой комический потенциал. Хорош был хор – смесь музыкальной военной самодисциплины и драматической привлекательности.



Хор не только поет, но и великолепно играет!

Дирижёр Эвелино Пидо (Evelino Pido) с оркестром смог передать очень точно многие оттенки достаточно популярной музыки Доницетти – вступление было исполнено трогательно, духовые и струнные звучали эмоционально на протяжении всего вечера.

Сценография любопытна в этом спектакле. Она представляет собой военную карту, небрежно брошенную на землю, обозначающую своими изгибами и буграми контуры Альп. Оригинально представлен замок маркизы – паркет, контуры богатых оконных рам и дверей, да роскошные рамки картин – без полотен.

Режиссёр Пелли следует партитуре и характерам либретто – никаких неуместных эпатажных решений: юмор и лёгкость сопровождают эту постановку от и до. Незабываемый вечер...

Людмила ЯБЛОКОВА

Фото: Tristram Kenton