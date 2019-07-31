Welsh Opera House на сцене Ковент-Гардена: И мир, и война

Дизайн Роберта Иннеса Хопкинса (Robert Innes Hopkins) представляет собой полукруглое пространство, обрамленное на переднем плане деревянным панно. На пространство, находящееся на заднем плане, как бы за панно, проецировались кадры из известного фильма Сергея Бондарчука - грандиозные фасады и люстры, словно зависшие над сценой, в первой части оперы; и панорамные батальные сцены со следами взрывов от пушек - во второй.



Бал

Это очень умная, продуманная связь русского кино и живого театра позволила малобюджетной театральной компании создать оперу с «тысячами актеров», в то время как на сцене находились десятки, создать правдоподобную иллюзию фешенебельного Петербурга и реальных военных действий. Несменяющиеся декорации первого акта (Мир) не совсем, может быть, подходили для личностных сцен, но с другой стороны, не вызывали и негативных эмоций.

Опера продолжалась три с половиной часа, и если первая часть в какой-то степени пострадала от множества фрагментов и их разнообразия, растянутой структуры оперы, то во второй части оперы - «Война» - зрители оказались под неотразимым воздействием серьезной драмы.



Наташа и Пьер (Лорен Мишель и Марк Ле Брокк)

Любопытен образ Пьера Безухова, с наивностью смотрящего на жизнь и пытающегося найти себя в мире, контролируемом далеко не сентиментальными людьми. Английский тенор Марк Ле Брокк (Mark Le Brocq) поет Пьера с удивительной ясностью, передавая тоску, в которую он легко впадает, при этом не пытаясь внушить жалость к себе.



Наташа и Андрей Болконский в исполнении Лорен Мишель и Джонатан Макговерн

Наташа Ростова в исполнении сопрано Лорен Мишель (Lauren Michelle) поет возвышенно и сексуально-призывающе, что неудивительно: понять этот самый странный в русской литературе любовный треугольник невозможно. Но это - Анатоль в исполнении британско-австралийского тенора Адриана Дуайера (Adrian Dwyer), соблазняющий ее от человека, который любит ее просто и недвусмысленно. Андрея Болконского поет британский баритон Джонатан Макговерн (Jonathan McGovern). Во втором акте выделяется великолепный, страстный и харизматичный английский бас-баритон Саймон Бейли (Simon Bailey), который исполнил роль Кутузова.



Харизматичный английский бас-баритон Саймон Бейли в роли Кутузова

Достойны похвалы меццо-сопрано Юргита Адамоните (Jurgita Adamonytė) как Элен, Джеймс Платт (James Platt) в роли Ростова.

Прекрасный хор: крестьяне, солдаты, женщины, вооруженные вилами, которым удалось показать их всепоглощающую и неизменную любовь к России, что невозможно было не прочувствовать. Восхищает, с каким стоицизмом переносят они войны и трудности. Прекрасно дирижировал оркестром музыкальный директор Уэльской Национальной оперы Томаш Ханус



Хор

Послесловие. Некоторые английские критики нашли параллели между войной с Наполеоном 1812 года и Великой Отечественной войной, видимо потому, что именно в 1941 году Прокофьев начал сочинять оперу, закончив ее к 1943-му году. Может быть, благодаря эпиграфу, в котором говорится о том, что «дубина народной войны поднялась со всей своею грозной и величественной силой» и разбила нашествие «двунадесяти языков Европы», изгнав оккупантов с русской земли, англичане сделали вывод, что хотел он этого или нет, но композитор как бы вложил послание и на будущее, что «Россия не будет шутить, когда ее земле угрожает враг» (добавлю от себя – будь то Наполеон или Гитлер, или кто-то еще…).

Английская пресса также обратила внимание на тот факт, что посол России стал почетным патроном этой постановки «Войны и мир» в Лондоне в Уэльсе.

Людмила ЯБЛОКОВА и НИНО

Фото: Clive Barda/ROH