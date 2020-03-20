Ани Лорак показала расставание с «восьмым чудом света»

"Я знаю, что эта песня нашла отклик в ваших сердцах", — написала певица.

Героиня Лорак переживает тяжелое расставание с любимым человеком. Она обещает навсегда сохранить чувства, сравнивает его с "восьмым чудом света" и готова идти за своим мужчиной куда угодно. Но в итоге она остается одна в роскошных комнатах дорогой гостиницы.

Режиссер — Радислав Лукин. Он работал со Светланой Лободой, Сати Казановой и Региной Тодоренко.



ТЕКСТ

Композиция вошла в 16-й студийный альбом Ани Лорак "За мечтой", релиз которого состоялся в декабре прошлого года. Автор музыки: Евгений Лишафай, автор слов: Татьяна Решетняка.