Филипп Киркоров спел о романах с полуголыми монашками

Католический священник (Киркоров) пытается противостоять обольстительной прихожанке (Екатерина Варнава) — отношений между ними не может быть. Смелые монахини безуспешно пытаются вырвать Киркорова из рук соблазнительницы.

"Случается ли любовь без препятствий?" — говорится в описании к видео.

Кроме романтической истории, клип получился еще и модным. В нем использованы вещи из одной из коллекции от кутюр, посвященной теме античных богов. Декорациями послужили картины-коллажи. Их создали специально для этого ролика.



ТЕКСТ

Композиция "Романы" вошла в новый одноименный альбом Филиппа Киркорова, релиз которого запланирован на 6 марта. Известно, что в пластинку вошло 20 композиций.