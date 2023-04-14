BandLink приглашает музыкантов на весенний СаундЧек

Одноименный телеграм-канал BandLink.СаундЧек, в котором эксперты ежедневно анализируют музыкальную индустрию и делятся полезными советами, вновь выйдет в офлайн и станет комфортным пространством для разговора о продвижении своего творчества с самыми свежими лайфхаками, эксклюзивных новостей BandLink и Яндекс Музыки, обмена опытом и поиска музыкальных единомышленников.



СаундЧек

«Для нас в центре внимания всегда стоит артист и его творчество. Нам важно, чтобы он в итоге оказался в центре внимания слушателя, и мы знаем, как помочь артисту оказаться в этой желаемой точке. Именно про это мы подробно и говорим с участниками наших СаундЧеков в теплой дружеской атмосфере. Это будет уже второй СаундЧек, мы готовим много полезного и приятного, чтобы сделать артистов счастливее», — рассказывает Рустам Киреев, директор по работе с артистами развлекательных сервисов Яндекса (Яндекс Плюс, Яндекс Музыка, Кинопоиск, Яндекс Афиша, Букмейт).

В этот раз модерировать СаундЧек будет Артем Атанесян, менеджер по работе с артистами BandLink. Он же откроет событие рассказом о том, как получить больше слушателей с помощью BandLink. Артем поделится советами о том, как подогреть интерес к релизу до его выхода, разберет, что такое пресейвы и гейтинг, расскажет про новый кабинет аналитики BandLink со статистикой из Яндекс Музыки и полезность таких данных для музыкантов, а также на конкретных примерах покажет, как работает программа дополнительного заработка для артистов «Бонус».

Рустам Киреев и Олег Лузин, менеджер по развитию продукта для артистов Яндекс Музыки, приоткроют секреты работы системы рекомендаций Моя волна, разберут кейсы взлетов Azzi, Keendy, Yerkatt и других артистов благодаря рекомендациям, расскажут о плейлисте «Искра» и других проектах Яндекс Музыки, которые помогают артистам стремительно наращивать аудиторию.

В завершающем блоке СаундЧека пройдет дискуссия о музыкальном менеджменте. Вместе с другими приглашенными экспертами участники смогут обсудить вопрос, волнующий всех начинающих музыкантов: «Выпускаться самому или искать лейбл?».

Участники СаундЧека смогут задать вопросы всем спикерам во время Q&A-сессий после выступлений и во время традиционного нетворкинга в конце дня. Участие в событии бесплатно, количество мест ограничено, зарегистрироваться можно по ссылке.

Первый офлайн СаундЧек, посвященный продвижению творчества в современных реалиях, прошел в декабре 2022 и объединил в качестве спикеров Даниеля Харвеста, Илью Фоменко, Дашу Миклашевич и других представителей музыкального сообщества. Образовательные события от BandLink и Яндекс Музыки продолжатся на Плюс Даче в течение всего лета.