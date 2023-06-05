Пульт Яндекс Музыки теперь может включать музыку на телевизорах

Для этого не нужно находиться в одной сети WI-FI или подключаться по Bluetooth – достаточно использовать одинаковый Яндекс ID на телевизоре и мобильном телефоне, устройства синхронизируются автоматически, что значительно ускоряет процесс подключения. Пользователи смогут управлять музыкой на телевизоре с мобильного телефона находясь за городом вне зависимости от скорости интернета.

Часто телевизор оказывается единственной аудиосистемой в доме, но искать в нем музыку сложно и неудобно. Благодаря новой функции пользователи смогут легко найти и включить нужный трек на телевизоре, сделать громче или тише и включать видеоклипы используя мобильный телефон как пульт управления.

Пульт Яндекс Музыки был запущен в сентябре 2021 года – с его помощью можно подключаться и управлять умными колонками Яндекса, а также контентом в разделе Яндекс Музыки в приложении Кинопоиск на телевизорах.

Яндекс Музыка доступна в приложении Кинопоиска на телевизорах с декабря 2021 года. Мою волну, видеоклипы, треки из собственной коллекции, а также подкасты можно слушать и смотреть дома всей семьей, на большом экране и с хорошей акустикой. Яндекс Музыка на телевизорах доступна подписчикам Яндекс Плюса.

Как включить Яндекс Музыку на телевизоре с мобильного телефона:

Открыть приложение Кинопоиска на Смарт- и Андроид-ТВ и Яндекс Музыки на телефоне и убедиться, что в приложениях используется один и тот же Яндекс ID; Включить на мобильном телефоне Мою волну, видеоклип, трек из собственной коллекции или подкаст; Выбрать нужное устройство в верхнем углу плеера в приложении Яндекс Музыки; Яндекс Музыка автоматически подключится к телевизору, не нужно настраивать Bluetooth или находиться в одной сети WI-FI; На экране телевизора будет отображаться обложка альбома, название, текст трека, а также элементы управления воспроизведением. При синхронизации устройств, музыка продолжит играть с того момента, на котором остановилась на мобильном телефоне.

Функция доступна на телевизорах LG (2016 год и новее), Samsung (2018 год и новее), а также на Android TV без ограничений.