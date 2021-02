Умер легендарный пианист Чик Кореа

«С большой грустью сообщаем, что 9 февраля Чик Корея скончалась в возрасте 79 лет от редкой формы рака, которая была обнаружена совсем недавно. На протяжении всей своей жизни и карьеры Чик надеялся на свободу и веселье в создании чего-то нового, а также в игре на инструментах, которые делают артисты. Он был любимым мужем, отцом и дедушкой, а также отличным наставником и другом для многих. Благодаря своей работе и десятилетиям туров, с которыми он путешествовал по миру, он трогал и вдохновлял жизни миллионов. Хотя он и первым сказал, что его музыка произнесла больше слов, чем когда-либо, у него было это послание для всех, кого он знал и любил, и для тех, кто его любил: ′′Я хочу поблагодарить всех тех, кто на моем пути, кто помог сохранить музыкальные огни яркими. Надеюсь, что те, у кого есть желание играть, писать, выступать или проявлять себя иначе, сделают это. Если не для себя, то для всех нас. Дело не только в том, что миру нужно больше артистов, но и потому, что это очень весело. И моим замечательным друзьям-музыкантам, которые были для меня как родные, так долго, как я знаю вас, это было благословение и честь учиться у всех вас и играть со всеми вами. Моя миссия всегда заключалась в том, чтобы приносить радость, творить, - это все, что я мог, и делать это со всеми артистами, которыми я так восхищаюсь, это было богатством моей жизни".»



Chick Corea

Армандо Энтони Кориа родился 12 июня 1941 года в городе Челси, штат Массачусетс, в семье итальянских иммигрантов. Его отец был джазовым трубачом и первым наставником сына в музыке. Систематического музыкального образования мальчик не получил: брал уроки игры на фортепиано, полгода учился в Джульярдской школе.

Профессиональную карьеру Чик Кориа начал в 1962-63 годах, играя на фортепиано в группах, исполнявших латиноамериканскую эстрадную музыку. В середине 1960-х годов в сотрудничестве с трубачом Блю Митчелом сделал свои первые аудиозаписи. Значительное влияние на формирование творческой личности Кориа оказала его работа в качестве пианиста в группе Майлза Дэвиса в 1968–70 годах совместно с Херби Хэнкоком, Джоном Маклафлином, Уэйном Шортером, Джеком Деджонеттом. Кориа участвовал в записи «знаковых» альбомов Дэвиса «In a Silent Way» (1969) и «Bitches Brew» (1970).

Широкое признание пришло к Кориа в середине 1970-х годов, в основном благодаря его ансамблю Return to Forever, в котором в разное время играли бас-гитарист Стенли Кларк, ударники Аирто Морейра, Стив Гэдд и Ленни Уайт, саксофонист Джо Фаррелл, гитарист Эл Ди Меола, выступали певицы Флора Пурим и Гейл Моран. Среди их лучших альбомов - «Light As A Feather» (1973), «Where Have I Known You Before» (1974), «Musicmagic» (1977). Всего Кориа выпустил более 80 сольных и совместных альбомов, был удостоен 23 премий «Грэмми». Его последняя концертная пластинка «Plays» вышла в сентябре 2020 года.

Чик Кориа неоднократно бывал с концертами в СССР и России, впервые — в июле 1982 года, совместно с вибрафонистом Гэри Бёртоном. Последнее московское выступление состоялось в 2018 году в Концертном зале имени Чайковского, а в 2019 Кориа впервые выступил в Большом зале петербургской филармонии.