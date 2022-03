Альбом «Счастливее, чем когда-либо» спродюсировал её брат Финнеас О’Коннелл, и он служит продолжением дебютного диска «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» (2019). Релизу предшествовали выпущенные синглы «My Future», «Therefore I Am», «Your Power», «Lost Cause» и «NDA», все они вошли в топ-40 в американском хит-параде США Billboard Hot 100.