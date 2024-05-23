Филипп Киркоров показал клип «Не кричи!» на дуэт с Еленой Север

Песня авторства Алексея Малахова напоминает оживлённый диалог между бывшими возлюбленными. В нём они приходят к выводу, что их расставание было ошибкой. Однако восстановить чувства, несмотря на взаимную любовь, уже невозможно.
«Не кричи! Три тысячи причин я дам тебе, чтоб ты осталась…», - поется в песне.
Песня была записана ещё в конце прошлого года и несколько раз представлена дуэтной песней на концертах и премиях. Более того, она с декабря прошлого года успешно ротируется на радиостанциях.
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