Филипп Киркоров выпустил балладу «Если ты уйдешь»

««Если ты уйдешь» – пронзительная композиция о любви к кинофильму «Нюрнберг» режиссёра Николая Лебедева («Легенда № 17», «Экипаж»). Песня стала достойным продолжателем традиции любовных баллад Короля российской эстрады Филиппа Киркорова, прославившемуся такими большими музыкальными композициями о любви, как «Снег», «Жестокая любовь», «Немного жаль»», - сообщается в описании.

Филипп Киркоров поет под фортепиано и оркестровый аккомпанемент, это классическая эстрадная баллада.

Съемки клипа к фильму прошли в феврале в Москве. В павильоне, где они проходили, установили прозрачный экран, за которым Киркоров исполнял песню. Экран периодически опрыскивали водой, чтобы создать эффект капель, стекающих по стеклу.



Филипп Киркоров

«Я никого не играю, я олицетворяю [в клипе] того героя, который в фильме встретил девушку во время Нюрнбергского процесса. <…> На мне лежала особая задача и функция - поддержать линию любви фильма этой красивой песней. Эта песня нашла свое время, она долго у меня лежала, лет пять. Не то чтобы ждала свое время, нет, она вынашивала свою подачу», - отметил артист.

По его мнению, фильмы такой тематики "сегодня нужны как никогда". "Без песен о любви невозможно сегодня поддержать и себя, и страну, и тех, кто в этой любви нуждается, кто ее не нашел или потерял", - считает Киркоров.

Киркоров отметил, что в самой картине композиция не звучит, и рассказал, что вся музыка в фильме написана композитором Эдуардом Артемьевым.

«Музыкальный проигрыш в моей песне отсылает немного к Артемьеву. Мы хотели, чтобы песня была в одной музыкальной гамме с той музыкой, которая звучит в фильме. Было важно создать гармонию всего того, что будет происходить в фильме, и всего того, что будет в видеоклипе», - сказал певец.

В широкий кинопрокат картина выходит 2 марта.