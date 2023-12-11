Филипп Киркоров выпустил клип по мотивам фильма «Елки 10»

Песня «Летите, летите» вошла в саундтрек фильма «Елки 10». Автор песни Алексей Малахов. Режиссер Иван Чехов совместил в клипе кадры из знаменитой кинофраншизы и павильонные съемки Филиппа Киркорова.

«В новогоднюю ночь всегда есть место чуду, даже если ты вдруг перестал в него верить. Ведь в самую волшебную ночь года каждый имеет шанс обрести своё персональное счастье», - говорит Филипп Киркоров.



Филипп Киркоров

Юбилейная, десятая часть легендарной новогодней кинофраншизы «Елки», состоит из четырёх новелл, объединённых общей сюжетной линией. «Елки 10» отдают дань самому первому фильму франшизы: новогодние истории вновь связаны теорией шести рукопожатий, но уже на новый лад. Премьера состоялась 7 декабря 2023 года.