Jah Khalib: С рождением дочки начался новый период!

Баха, как сам себя называет артист, также поведал слушателям «Авторадио» о первых месяцах отцовства, качественных переменах в музыкальной карьере и поделился подходами к ценообразованию своих компетенций.



Jah Khalib

«Я уже не пишу биты. Выполняю обязанности саундпродюсера. В нашу команду входят аранжировщики, саундрайтеры, а я занимаюсь контролем, выбираю звук и т.д. Мы сделали упор на сильные стороны каждого из нас. И если мне кто-то предложит спродюсировать трек, то это будет стоить, наверное, дорого. В принципе, можно обратиться, если человек адекватный и песня будет не про тусы, алкоголь и т.п. Почему дорого? Работа займет целый день, и я это оцениваю примерно в такую же сумму, как мое выступление».

Семь месяцев отцовства не прошли даром - в гостях у Курочкина, Калининой и Броневого рэпер вел себя спокойно и уравновешенно, всем своим видом давая понять, что жизнь его поменялась и он буквально постиг дзен.



Jah Khalib

«Я практически никогда и не был тусовым. Был моментик в жизни, когда понесло немного не в ту степь. Но с рождением дочки начался новый период. Он заставил меня снова стать самим собой… Прекрасного человечка зовут Сафия. Это имя арабского происхождения и пишется через «а». Оно означает – чистая, искренняя, светлая, непорочная».



Jah Khalib

В предпраздничном эфире молодой отец рассказал и про заветное желание - провести этот Новый год в спокойствии со своей семьей. Оказывается, здесь кроется еще один очень личный повод для артиста.

«Я всегда встречаю Новый год в кругу семьи, потому что 1 января у моей мамы день рождения. В 10.30 вечера я срочно ищу цветочный магазин, который еще работает и не заряжает цены слишком сильно. А после боя курантов мы все по стойке смирно поздравляем маму и кушаем вкусную еду».