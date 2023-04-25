Клава Кока очень хочет детей

Певица жаждет встретить любовь всей своей жизни, чтобы стать мамой. Исполнительница хочет минимум двух детей. По словам Коки, для нее это всегда было больной темой. Исполнительница хита «Замуж» разоткровенничалась в интервью Басте на шоу «Вопрос Ребром».

«Вы просто не представляете, как я хочу детей. Даже если вижу чужих детей… я становлюсь другим человеком, могу заплакать, прям проникаюсь вся. Мне хочется окутать, обнять, остаться», - призналась Клава.



Клава Кока

Артистка рассказала, что у нее многодетная семья, поэтому она и стремится приумножить свой род. У Клавы есть старший брат и младшая сестра, которая работает ее стилистом и дизайнером костюмов.

Поп-исполнительница Клава Кока рассказала, что любит читать новости о себе, когда ей скучно. Певицу забавляют странные заголовки с сексуальным подтекстом. Особенно звезде понравилась фраза «Клава Кока засветила свою щель порока».

Кока не отрицает, что ее костюмы могут быть «немного на грани», но не считает их откровенными. Артистка также рассказала, что с детства была робкой и скромной, поэтому испытывала трудности с нарядами.

«Я была очень застенчивым ребенком всегда, и мне было сложно надеть юбку выше колена или комбинезон обтягивающий. Когда я приходила на танцы, делала движения бедрами… я себя чувствовала, как проститутка», - призналась Клава Кока.