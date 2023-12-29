Леонид Агутин выпустил жизнеутверждающую «Дорогу» для кинокомедии

Сегодня на музыкальных сервисах состоялась премьера новой песни Леонида Агутина «Дорога», которую он записал эксклюзивно для саундтрека сериала «Как друзья Захара женили» производства Good Story Media. Летняя по духу песня прозвучит на титрах и задаст тон истории про краснодарского парня, который вместе с друзьями попытается спасти сорвавшуюся свадьбу и вернуть «сбежавшую» невесту.

Новый трек Леонида Агутина «Дорога» написан в стиле современной классики, и артист развивает в нём настроения «Хоп Хей Лала-Лей» и «На сиреневой луне» — это лёгкое, изящное и чуть меланхоличное произведение.



Леонид Агутин

Леонид Агутин: «Люблю работать с саундтреками! Слушаешь историю и придаешь ей новую форму через музыку и слова. Саундтрек — это отдельный музыкальный язык. Песню «Дорога» я написал ещё в начале работы над сериалом в 2021 году, на одном дыхании. Музыкальный продюсер проекта Дмитрий Ланской деликатно передал замысел создателей сериала, и всё сложилось! Надеюсь, все найдут в этой песне что-то своё, доброе, жизнеутверждающее, и она поможет не только героям сериала, но и его зрителям!»