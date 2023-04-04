Люся Чеботина раскрыла планы на свой день рождения

В прошлом году Чеботина отмечала свой юбилей — 25 лет. В одном из московских ресторанов была устроена вечеринка в стиле Монако. Гости оказались как будто посреди Монте-Карло с казино, нарядными гостями и шумной празднеством. Сама именинница появилась и сразу исполнила свой главный хит «Солнце Монако».

Недавно Люся побывала в эфире шоу «Тема» на телеканале RU.TV. Там она рассказала, что предстоящий праздник отметит вдалеке от дома.



Люся Чеботина

«Возьму подружек, возьму мамулю, возьму сеструлю, и мы все вместе вот таким вот дрим тим поедем», — поделилась планами артистка.

День рождения пройдёт в формате девишника, а сама исполнительница хочет посвятить 26 апреля исключительно себе и своим близким людям. Чеботина заметила, что отказалась от составления списка пожеланий.

Наоборот, она предложила подругам ничего ей не дарить. Основной задачей является совместный вылет на отдых и приятное времяпровождение в течение нескольких дней.

А кто будет из подруг? Например, Карина Нигай. Карина и Люся дружат уже много лет, а впервые они увидели друг друга на вечеринке рекламного агентства, с которым обе работали. Вначале певица приняла Нигай за супругу одного не слишком популярного блогера. В дальнейшем им обоим довелось отправиться в Лондон на презентацию новейшего на тот момент смартфона. Именно так был заложен первый кирпичик в их отношения.

«И там мы с ней остановились в одном номере, мы с ней везде ходили по магазинам, гуляли, и вот так дружба зародилась», — вспомнила Чеботина.

Примечательно, что девушки сейчас являются соседками по дому.

Некоторое время назад Карина праздновала свой день рождения, и конечно, близкая подруга была приглашена на торжество. Вокалистка заметила, что самым лучшим подарком являются деньги при условии, если неизвестно, что нужно дарить. Так что и на день рождения в «дрим-тим» Люси Чеботиной непременно окажется.