Мари Краймбрери объяснила, «Почему у меня нет парня»

Релиз «Почему у меня нет парня», в который вошло 10 песен, представлен эксклюзивно на сервисе «VK Музыка».

«Иногда мне кажется, что жизнь слишком непредсказуема, чтобы не находить время наслаждаться ею. А потом я понимаю, что мне не кажется. Поэтому сегодня я ценю и благодарю каждую секунду своей жизни. И благодарю за то, что через музыку вдохновляю на эти мысли миллионы людей. Спасибо каждому, кто со мной. Одна я бы не справилась, потому что всегда, внутри себя, была командным игроком. И да, год назад ровно в этот же день я не видела своего дальнейшего пути. Но если бы мне предложили заново пройти именно этот путь и этот год, я бы не задумываясь повторила - ведь сегодня я в той самой точке, где я счастлива», - говорит Мари Краймбрери.



Мари Краймбрери

Обложку альбома «Почему у меня нет парня» украшает фотография Мари, на которой исполнительница стоит посреди проезжей части, держа в руках картон с надписью «Почему у меня нет парня?!», причем вопросительный знак в надписи зачеркнут.

«Я никогда не страдала раздвоением личности, но именно этот альбом для меня было важно выпустить под изменённым именем. Мари aka Краймбрери — это тоже я, но та моя грань, к которой не совсем готова моя публика. А я обожаю эксперименты. Эти песни — манифест моего второго я, в котором мне позволено чуть больше. А в свой день рождения я хочу позволить себе всё! Эти песни были написаны в стол, я не планировала их показывать. Но пришёл тот день, когда я действительно могу с юмором воспринимать многие истории из своего прошлого, которые по факту никогда не были для меня ироничными», — говорит Мари Краймбрери.