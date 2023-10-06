Мари Краймбрери спела о том, что «Случилась осень»

По словам исполнительницы, описанная в песне история действительно произошла в ее жизни, но с другим финалом.
«Это моя история, с вымышленным happy end’ом. И я всего лишь загадала, чтобы он случился со мной наяву. Я так люблю эту жизнь, что больше не хочу тратить ни одного часа на переживания о том, что раньше казалось мне катастрофой. Пусть всё случается так, как лучше для каждого из нас. Пусть эта песня станет саундтреком для каждого сомневающегося человека, который даст ещё один шанс большой любви», - рассказала певица.
Выпуском сингла «С лучилась осень» Мари Краймбрери открыла новый сезон.
«Новый сезон стартует прямо сейчас у каждого в наушниках. Пусть эта осень будет осень-осень особенной!», - говорит певица.
Релиз сингла состоялся на лейбле Velvet Music.
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