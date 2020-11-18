Организаторам теракта на концерте Киркорова дали сроки

«В соответствии с приговором суда Хидирнеби Казуеву назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Габибуле Халдузову – 18 лет колонии строгого режима, Самиру Ибрагимову – 17 лет колонии строгого режима, Шамилю Магомедову – 10 лет колонии строгого режима», — рассказали в суде.



ТЕКСТ

Приговором установлено, что в октябре 2016 года Казуев и Халдузов на территории Махачкалы создали террористическое сообщество, целью которого была поддержка идеологии запрещенной в РФ организации «Исламское государство» и вооруженная борьба против представителей действующей власти, сообщает РАПСИ. В 2017 году в их сообщество вошли Ибрагимов и Магомедов. Фигуранты самостоятельно изготавливали различные взрывные устройства.

В мае 2017 года Казуев стал планировать совершение теракта во время проведения концерта Филиппа Киркорова на территории летней эстрады Дагестанской государственной филармонии. Однако реализовать задуманное сообщникам не удалось, так как они не смогли проникнуть и установить взрывные устройства до начала мероприятия. В октябре и ноябре 2017 года подсудимые были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.