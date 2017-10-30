Скончался «дедушка уральского джаза» Николай Баранов

"Ушел из жизни замечательный человек, джазовый музыкант, пианист, композитор, аранжировщик, педагог, руководитель джаз-оркестра Уральского театра эстрады, Заслуженный артист России Николай Сергеевич Баранов. Николай Сергеевич был наставником и добрым другом коллектива "Юниджаз". Практически вся наша концертная программа – блестящие аранжировки Мастера", – написала на своей странице руководитель детского коллектива "Юниджаз" Лирина Князькова.

Заслуженный артист России начал свою музыкальную карьеру в 1967 году с полуподпольного концерта в Свердловске. Позже был преподавателем, заведующим эстрадно-джазовым отделением музыкального училища имени Чайковского. Последние 25 лет он руководил джаз-оркестром Театра эстрады.

"Слушателям клуба Николай Сергеевич знаком по великолепным выступлениям в EverJazz его знаменитого биг-бэнда. На этих концертах для многих людей он открыл живое звучание классических композиций джаза и показал невероятную свободу и энергетику этой, лучшей на свете, музыки", – выразило свои соболезнования руководство клуба EverJazz.

Музыкант, композитор и дирижер скончался на 71 году жизни, передает "Уралинформбюро".