Великолепная «Семирамида» Россини в эксцентричной постановке Дэвида Олдена

Этой оперой Россини по сути триумфально завершил свою карьеру. Ее премьера состоялась в театре Лa Фениче 3 февраля 1823 года. Как пишут современники, композитора вызывали на «бис» девять раз, а по окончании спектакля тридцать ярко освещенных гондол, в которых разместился оркестр, наигрывал наиболее запоминающийся мотивы оперы, сопровождая маэстро до дома.

Сам композитор называл «Семирамиду» своей самой успешной оперой. Однако, вскоре она надолго исчезла из репертуара театров, и только в шестидесятых годах прошлого века началось ее возрождение. На сей день она пережила уже около восьмидесяти воплощений. В Королевской же опере «Семирамида» не появлялась уже более сто лет, со времен королевы Виктории. Поэтому неудивительно, что Дэвид Олден (David Alden) пригласил для новой постановки превосходный актерский состав, который вместе с оркестром и с несменяемым с 2002 года музыкальным руководителем Ковент-Гардена Антонио Паппано, создали довольно увлекательное зрелище.

Сюжет оперы, причудливый даже по оперным стандартам, требует от зрителя четыре часа интенсивного внимания. Запутанная любовная интрига, замешанная на убийствах, соперничестве и борьбе за власть, разрешается смертью главной героини – легендарной царицы Вавилона, единолично правившей Ассирией в конце IX века до нашей эры Семирамиды. Теперь у Ассирии - новый правитель Ниний, сын законного царя Нина, отравленный женой пятнадцать лет назад. Возмездие Семирамиде за убийство мужа настигло ее в лице сына.

Накануне я прочитала либретто, и точно знала, что происходит, но оторваться от трагической мелодрамы, происходящей на сцене, как от интригующего детектива, было просто невозможно. Время пролетело незаметно, публика, полностью завороженная музыкой и сюжетом, затаив дыхание, наблюдала за происходящим. Мне не с чем сравнивать! Это - моя первая «Семирамида».

Постановка Олдена современная, события происходит в богатой, диктаторской ближневосточной стране, скорее всего исламской, о чем красноречиво говорят нам костюмы и декорации – дорогая в пять рядов люстра, огромнейшая, в три человеческих роста статуя бога Бела, гигантских размеров портреты Нина, Семирамиды и их маленького сына, исчезнувшего из дворца сразу после смерти отравления отца – еще одна интрига.

Массивные блоки декораций легко и бесшумно передвигались, практически во время действия, складываясь в великолепный храм Бела, святилище, дворцовые залы, показные коридоры власти, внутренний двор, покои Семирамиды, подземелье Мавзолея. Но везде, где бы не происходили события, выглядели они однотипно грандиозно, претенциозно, величественно. Приемлемо. Но немного скучновато (дизайнер Пол Штейнберг (Paul Steinberg). О размерах этих декораций можно судить по такому моменту: пространство, где вначале оперы на стене висел семейный портрет, впоследствии оказалось нишей, в которой легко поместился…огромный хор. Однако костюмы Буки Шифф (Buki Shiff) были созданы в более творческой, красочной и разнообразной манере – от восточных богатых убранств до милитаристской современной униформы.

В тот вечер опера поначалу шла в замедленном темпе, но с появлением на сцене американской меццо-сопрано Джойс ДиДонато все присутствующие на сцене словно воспрянули духом, и затем постановка развивалась достаточно интенсивно, но ровно.



Джойс ДиДонато

Голос ДиДонато (Joice DiDonato) - исключительный, а то, как певица контролировала себя, органично вписываясь в темп быстрой и энергичной музыки Россини, было просто замечательно. Американский тенор Лоуренс Браунли (Lawrence Brownlee) превосходен, как король Идрено, он пел уверенно и впечатляюще, у него прекрасное чувство стиля.

Итальянская меццо-сопрано Даниэла Барселлона (Daniela Barcellona), как Арзаче, создала сложный образ военачальника, потенциального претендента на роль мужа вдовствующей Семирамиды, и ей удалось показать, как смущение и ужас, когда выяснилось, что Семирамида – его, Арзаче, мать, так и то противоборство чувств, когда его мечом она была смертельно поражена.

Английский бас Саймон Вайдинь (Simon Wilding) заменил буквально в последнюю минуту заболевшего венгерского певца Балинта Сабо (Balint Szabo) в роли верховного жреца Орой, его герой правдоподобен, харизматичен.

Большая часть действий, направленных на предательство и цареубийство, почти кровосмешение и возмездие, достаточно ясна, то принцесса Адзема в позолоченной «смирительной рубашке» (ее играет молодая певица, участница программы для молодых певцов при Королевской опере Жаклин Стаккер (Jacquelyn Stucker), - этот образ не совсем ясен. Ее периодически, перекинув через плечо, приносили и уносили на сцену, то она была неподвижна, как кукла, или же делала несколько неуклюжих шагов неуверенной, спотыкающейся походкой. Что нам пытались сказать создатели? Остаётся только гадать.

Но если первая половина оперы показалась мне излишне перегруженной, то вторая оказалась проще, но динамичнее, позволив музыке «править бал».

Мне показалось, что Антонио Паппано, который проведёт все спектакли «Семирамиды», в наш вечер был не совсем в своем амплуа. То, как прозвучала увертюра, большая часть первого действия было – это было нетипично для Паппано. Обычно его исполнение узнается с первого звука. Здесь же мне - впервые - не хватало его захватывающего вдохновения, живости, настроения, смысловой наполненности!

Так что лавры успеха в этот раз делят Россини и его грандиозная, с яркими, увлекательными темами, музыка и великолепное пение хора и замечательных артистов, исполнивших с душой, эмоционально светлые грациозные мелодии Россини - с его прихотливыми пассажами и роскошными колоратурами.

Людмила ЯБЛОКОВА