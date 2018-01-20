English National Ballet. «Песнь о Земле» и «Сильфида»

Балет «Песнь о Земле» поставлен Макмиллианом в 1965 году на музыку Густава Малера, вернее, как сам композитор обозначил жанр своего опуса – «симфонии в песнях», вдохновением для создания которой в свою очередь послужили стихи китайских поэтов. Песен – шесть. Они – о горестях Земли, об осени, о юности, о красоте, о весне и завершает цикл «Прощание». И именно эта последняя вещь показалась мне наиболее эмоционально выразительной. С уверенностью танцуют «Песнь о Земле» танцоры Английского национального балета. Они – искренни и оптимистичны!

В это же время их хореография - это глубокая медитация во времени и в пространстве. И кажется, что большинство движений и поз словно перекочевали на сцену из класса, где идут занятия йогой. Тому в некоторой ступени сопутствует, конечно же, и музыка Малера и лирика песен, исполняемые страстным тенором Самуэлем Саккер (Samuel Sakker) и безмятежным контральто Рондой Браун (Rhonda Browne). Их голоса сопровождают весь спектакль.

Мужские и женские ансамбли представляют скульптурную, сдержанную стилизованную хореографию. Роль Женщины исполняет Ирина Такахаши (Erina Takahashi), главные мужские роли поделены между Джефри Цирио (Jeffrey Cirio) в роли Посланника смерти и Исааком Эрнандес (Isaac Hernández) как Мужчина.

Этот спектакль словно подводит итог исканиям хореографов и танцовщиков прошедшей эпохи, но он также открывает «новые горизонты» в будущее балетного искусства.



Исаак Эрнандес (Isaac Hernández) в роли Джеймса

«Сильфида» же затрагивает совершенно другую тему. Премьера балета, состоявшаяся 12 марта 1832 года, уже тогда поразила современников художественным совершенством. Удивительно, что без каких-нибудь четырнадцати лет, двухсотлетней давности история, ведущая тема которой — разлад мечты и действительности, и сегодня на сцене выглядит впечатляюще и современно.

Сюжет балета навеян шотландскими легендами, а именно - фантастической повестью Ш. Нордье «Трильби». Молодому шотландцу Джеймсу, накануне его свадьбы с Эффи, является Сильфида — пленительный дух воздуха. Очарованный ею и влюбленный с первого взгляда, он пытается поймать её, но она исчезает: Сильфида то прячется в узкой щели, то, молниеносно взлетает неведомо куда через средневековую, времен Тюдора, каминную трубу. Когда собираются гости, Сильфида появляется вновь, невидимая никому, кроме Джеймса. Во время колоритных шотландских плясок колдунья предсказывает Эффи совсем другого жениха — Гюрна, но оскорбленный Джеймс, без церемоний, прогоняет ee. Во время свадебных танцев вновь появляется Сильфида, и Джеймс, не в силах бороться с искушением, убегает за ней, забыв о невесте.

Один из вечных вопросов - совместимы ли поэзия и проза жизни, разрешили ли мы за почти двести лет противоречия между духовным и чувственно-земным бытием?

Персонажи реального мира живут в огромном прекрасном замке, с камином, готическими витражами окон, настолько комфортном, что, находясь во втором ряду, чувствуешь себя гостьей на этом веселом празднике, одеты они в яркие национальные шотландские костюмы. Чудесный, густой с мощными вековыми дубами и огромными валунами на переднем плане, шотландский лес уходит вдаль далеко, завершаясь где-то зелёными холмами. Талантливая работа дизайнера сцены и костюмов Микаэля Мелбая (Micael Melbye). Декорации потрясающе красивы. Смотреть «Сильвиду» - просто наслаждение!

Сильфида и ее подруги, обитающие в этом реально-волшебном лесу — чисты и воздушны, безукоризненны, как и положено, в романтическом стиле.

Главная героиня большую часть спектакля танцует на пуантах. Изящная, легкая, она едва ли не на самом деле превращается в какое-то невесомое существо: она движется по сцене, почти не прикасаясь к полу, замирает в арабеске, парит в высоком прыжке. Безукоризненную, прекрасную технику классического танца продемонстрировала Сильфида ведущая балерина Эрина Такахаши (Erina Takahashi) она настолько очаровательна, что можно понять Джеймса: свет в ее глазах, обворожительная улыбка, невинность - все это влечет, манит, зовет! Героиня трогательно и точно передает свои настроения, думы и переживания, от светлой радости до горькой печали… Мимика ее лица трогательна. Последние минуты прекрасной Сильфиды способны растопить самое бездушное сердце.

Исаак Эрнандес (Isaac Hernández) в роли Джеймса - беспечный, наивный молодой человек, в погоне за Сильфидой не ощущающей бездны, зияющей перед его ногами, а Анжули Хадсон (Anjuli Hudson) - его милая, разумная невеста. Две такие непохожие вещи, объединённые программой в один незабываемый вечер, предстали на суд зрителя. Но этот своеобразный двойной удар сработал как нельзя лучше, отчасти потому, что существует определенная тематическое взаимодействие между двумя этими частями: влюблённостью молодых, радостью природы, временем жить и временем умирать. Но вечер получился между тем - радостный, и даже в какой-то степени - жизнеутверждающий.

Людмила ЯБЛОКОВА