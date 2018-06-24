«Лоэнгрин» Вагнера в Royal Opera House

От романтичности в опере «Лоэнгрин» не осталось почти ничего – только гобелен во всю стену в спальне героев в начале третьего акта, на котором изображена сцена прибытия мистического незнакомца в лодке, запряженной белым лебедем! Конечно, я не и предполагала увидеть этот момент именно в таком романтическом исполнении, но и оказаться в нацистской Германии мне явно не хотелось тоже.

И хотя нам предложили версию, где король Генрих (видимо все-таки Первый, Птицелов, 876-936 годы) прибыл в Антверпен, чтобы собрать народ на защиту Германии от венгерского вторжения, а это событие имело место в 10-ом веке, на самом деле декорации на сцене представляют Германию тридцатых годов памятного прошлого, где на фоне массивных, мрачных бездушных зданий без оконных рам всегда стоят одурманенные идеологией солдаты с оружием наготове, готовые в любую минуту, по приказу, не думая, разрядить его.

Появление Лоэнгрина - рыцаря в белоснежном костюме, прибывшего, чтобы спасти заточенную в подземелье и обвиненную в убийстве брата Эльзу, король Генрих использует в своих милитаристских целях: популярность наделённого небесной силой рыцаря и оригинальность достойного незнакомца, вера в справедливость его решений вызывает у народа необычайный оптимизм и страстное желание видеть его своим лидером. Тут же появляется вся необходимая для лидера атрибутика: свастика, каски, приветствие, марши, герб. Слегка завуалированные, но вы не ошибетесь – узнаваемые!

Эта опера Вагнера так редко встречается сегодня, что было бы неплохо напомнить читателю сюжет. Король Генрих осуждает Эльзу за предполагаемое убийство ее брата. Она же в своих мечтах призывает прекрасного рыцаря, в надежде, что он защитит и спасет ее. И он появляется, благодаря современным видеотехнологиям, однако в своем телесном воплощении рыцарь Лебедя или рыцарь Грааля ставит ей суровое условие: она никогда не должна спрашивать, кто он, какова его родословная и откуда он. Влюбленные женятся, но борющиеся за власть Терамунда и Ортруда, заставляют ее нарушить это условие. Лоэнгрин, назвав, кто он и откуда, возвращается в поднебесье, а Эльза неожиданно умирает от горя. Но брат ее взявшийся живым и здоровым из ниоткуда, поднимает меч Лоэнгрина: король исчез, да здравствует король!

Изощренный набор домов Пола Штейнберга (Paul Steinberg) никаким образом не контактируется с текстом. Загробное, депрессивное освещение Адама Сильвермана (Adam Silverman) доминирует все три действия, за исключением нескольких моментов: когда Ортруда в шокирующем кроваво-красном платье пытается сорвать свадьбу Лоэнгрина и Эльзы и уже упомянутый третий акт - разноцветный гобелен на фоне белого интерьера и белых одежд наших романтических возлюбленных.

В музыкальном плане этот «Лоэнгрин» - потрясающий. Латвийский дирижер Андрис Нельсонс (Andris Nelsons) обеспечивает изощренную, виртуозную игру оркестра Королевской оперы. Королевский хор был серьезно подготовлен его директорам Уильямом Сполдингом (William Spaulding) к исполнению Вагнера и блестяще справился со своей задачей.

Даже небольшие роли исполнены мощно и страстно, а трио низких мужских голосов обеспечили мощную платформу для всех исполнителей. Выдающийся немецкий бас Георг Цеппенфельд (Georg Zeppenfeld) сделал своего короля Генриха – королем (по версии режиссера – он слаб и безволен); литовский бас-баритон Костас Сморигинас (Kostas Smoriginas) мощно спел Геральда, а немецкий баритон Томас Дж. Майер (Thomas J Mayer), несмотря на предупреждение о его нездоровье (горло), о чем нам сообщили перед началом второго акта, выстоял до конца, создав жесткий и сложный образ рвущегося к власти Фридриха фон Тельрамунда.

Светлый романтический образ Лоэнгрина создал обладатель любопытного тембра немецкий тенор Клаус Флориан Фогт (Klaus Florian Vogt).

Лирическое сопрано Дженнифер Дэвис (Jennifer Davis) в роли Эльзы Брабантской и драматическое сопрано Кристин Гёрке (Christine Goerke) как Ортруда, олицетворение света и тьмы, добра и зла, они, тем не менее, великолепно дополняли друг друга своими яркими захватывающими голосами.

Однажды мне довелось услышать жалобу бас-баритона: он сетовал на то, что редко мужские роли требуют замены по болезни певца. Начинающим сопрано в этом отношении проявить себя легче. Главное, вовремя оказаться в нужном месте и в нужное время. Ирландская выпускница программы для молодых талантов Jette Parker Young Artist покорила наш слух своих пением и завоевала наши сердца, как полноценная звезда, которой она сейчас является, заменив в последнюю минуту, объявленную ранее Kristine Opolais.

Людмила ЯБЛОКОВА

Фото: Tristran KENTON