Открылся первый в мире памятник Дэвиду Боуи

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Би-би-си.

Бронзовая скульптура под названием "Земной посланник" была установлена в самом центре города, с которым связана творческая карьера Боуи. В Эйлсбери в 1971 году здесь он представил свой четвертый студийный альбом Hunky Dory, а в 1972 году - пятый The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.



Боуи был увековечен вместе со своими сценическими образами, которые были включены в скульптурную композицию. На переднем плане певец представлен в наиболее известном его альтер эго Зигги Стардаста. На радость поклонникам певца вмонтированные в монумент колонки будут каждый час воспроизводить его песни.

Дэвид Боуи скончался 10 января 2016 в возрасте 69 лет в Нью-Йорке от рака печени.