Прекрасный новый «Фальстаф» поставили в Ковент-Гардене

Вторая редакция «Фальстафа» Роберта Карсена (Robert Carsen) режиссера Даниэля Дунера (Daniel Dooner) завершает театральный сезон в Ковент-Гардене, и первый спектакль сыгран блестяще.

От времени создания в 1590-х к 1890-м, времени написания оперы, и затем к 1950-м, куда перенес своих героев Роберт Кассен. Почему именно 50-е? А потому, что контраст между беднеющей английской аристократией и активно развивающимся средним классом стал проявляться наиболее четко именно в этот период.

Декорации сделаны с большой драматургической точностью: характерный для того времени отель с дубовыми панельными стенами, просторный, встроенно-кухонный рай - осуществившаяся мечта домохозяек и весьма просторная конюшня позади отеля вместо Виндзорского парка. Дизайн сцены - Пол Штейнберг (Paul Steinberg).

Говорят, этот типаж действительно наблюдался во времена Шекспира и эпоху правления Елизаветы Первой. Кочующий из одной хроники Шекспира в другую, хвастливый, трусливый, старый греховодник Фальстаф окончательно «осел» в одной из его комедий, в «Виндзорских проказницах».

Говорят, что Елизавета Первая настолько была увлечена была этой вымышленной личностью, что упросила Шекспира создать пьесу, в которой Фальстаф, будет, наконец-то, главным героем, и - влюбленным. Но влюбленный Фальстаф не получился ни у Шекспира, ни у Верди. Пьяница, грязнуля, обжора, однако – аристократ, пользующийся своим статусом, чтобы «попотрошить» кошельки богатых и скучающих женушек, например, жену Форда - фамилия, что называется, говорит сама за себя.

Фальстаф 50-х Роберта Карсена, по-видимому, член элитного клуба для джентльменов. Это комический образ, и только на первый взгляд кажется подан он легковесно, на самом же деле - по-шекспировски, с глубоким пониманием характеров.

Опера – хороша!

Дирижер Никола Лизотти (Nicola Luisotti) и оркестр музицировали отлично, с теплотой, с веселым, добродушным подтруниванием.

Вокальные стандарты высоки у всех исполнителей. Молодые влюбленные Нанетта и Фентон - Анна Прохаска (Anna Prohaska) и Фредерик Антун (Frederic Antoun) — хороши оба, ревнивые монологи Форда были поданы Саймоном Кинлисайд (Simon Keenlyside) с тонким мастерством истинно вердиевского баритона.

Мари Маклафлин (Marie McLaughlin) из Пуэрто-Рико в роли соблазнительной Алисы Форд со своим легким, светлым голосом и канадка Мари-Николь Лемьё (Marie-Nicole Lemieux) в партии миссис Квикли c ее незаурядными организаторскими качествами лидера, были изумительны и великолепно дополняли друг друга.

Фальстаф Брина Терфела (Bryn Terfel) был просто восхитителен, певец продемонстрировал впечатляющее разнообразие звука, дав возможность слушателям окунуться в бархатистое урчание его голоса. Он поет эту роль более двадцати лет, и считает ее одной из самых больших своих удач. Ему удалось создать дивный образ главного героя, в котором есть все: незаурядный аппетит, хитрость и расчетливость дельца, не забывающего о своих личных интересах, но сдобрено все это было очарованием и пафосом Трина Терфеля.

Людмила ЯБЛОКОВА

Фото: ROH