Royal Opera House: Незабываемый «Симон Бокканегра»

Cобытия происходят в Генуе в XIV веке, грандиозные внушительные декорации Майкла Годгана (Michael Yeargan) представляют собой двенадцать огромных колонн на фоне голубого неба-синего моря (с небольшими вариациями) и одинокая тяжелая мраморная скамья; совершенно потрясающие костюмы эпохи Возрождения покойного Петра Дж Холла (Peter J Hall).

Одна из самых сложных опер Верди, в которой естественно вписалась как борьба за власть между правящей партией патрициев и плебейской чернью, а также исключительная судьба и драма человека. Мощная, трогательная история о предательстве и мести. Новое возрождение сохраняет основные направления Мошински, тем не менее, предлагает несколько новых идей.

Один из самых ярких образов, который невозможно забыть, создан испанским баритоном Карлосом Альваресом (Carlos Alvarez). Его сфокусированный вокализм и тонкая актерская роль выделяют главного героя оперы Симона Бокканегра. Он поет с ослепительной теплотой и безупречным чувством линии, Альварес убедителен как отец и друг, но также и как общественный деятель, превращающийся в принципиального государственного деятеля в конце оперы. Великолепное выступление!

Ветеран сцены, итальянский бас Ферруччио Фурланетто (Ferruccio Furlanetto) смог представить Фиеско, как достойного пожизненного противника Бокканегры, хотя по качеству вокала и музыкальности он уступает итальянскому тенору Франческо Мели (Francesco Meli), исполнившему роль Габриэле Адорно.

Армянское сопрано Грачухи Бассенц (Hrachuhi Bassenz) звучало искусно, я бы сказала - великолепно, но ей потребовалось время, чтобы успокоиться.

Маленькие роли хорошо сыграны американским баритоном Марком Ракером (Mark Rucker) в роли Паоло и южно-африканским басом Саймоном Шибамбу (Simon Shibambu) как Пьетро.

Два фактора сделали этот вечер особенным - замечательное звучание низких голосов - баритона и баса, и тот момент, что Амелия оказалась не только дочерью Бокканегра, но и внучкой Фиеско. Семейные узы – важный, но не единственный фактор примирения двух заядлых врагов, склонившихся над умирающим Бокканегра.

Дирижер Хенрик Нанаси (Henrik Nanasi) начал представление осторожно, он сумел найти разумный баланс между элегантностью и блаженством; более поздние сцены были исполнены интенсивно и насыщенно, но оркестр всегда звучал великолепно, а музыка- всегда неизменно красивой. Хор звучал мощно и выразительно.

«Симон Бокканегра» – одна из самых впечатляющих для меня опер Верди: здесь есть достаточно запутанный сюжет, разворачивающийся в 25-летней ретроспективе, псевдонимы, похищение, чудесное воссоединение отца и дочери (которая одновременно является и внучкой его соперника Фиеско), запутанные и трогательные отношения между ними. Но с другой стороны - это понятная история, сфокусированная на власти и предательстве.

Постановка, в которой стремление к величию и исторической правдоподобности дает не что иное, как последовательность эмоционально освещенных, живописных картин; она следует либретто буквально, что делает историю на сцене понятной каждому. Замечательно, что Мошински не попытался «осовременить» текст политическими интригами сегодняшних дней, коих невероятное множество. Но Ковент-Гарден дал прекрасный пример того, где правители стремятся к благородству и достоинству, в которой справедливость и примирение торжествуют над насилием и местью, амбициями и жестокостью. Вот бы и нам так – с Брекситом, Евросоюзом. Английскому Парламенту есть чему поучиться у Симона Бокканегра.

Людмила ЯБЛОКОВА

Фото: Clive Barda