Royal Opera House. «Риголетто»

Главного героя, эту сложную во всех отношениях роль пел на этой сцене в 2011 году Дмитрий Хворостовский, и я имела счастье слушать его здесь. В этом декабре он был заявлен тоже, но - не успел! Во время премьеры, на которую мне не довелось попасть, зал стоя почтил память великого русского баритона, а программа содержала вкладыш о заслугах Хворостовского и о его ролях на сцене Ковент-Гардена. He will be hugely missed. По нем будут скучать. Он никогда не будет забыт!

16 января из Лондона будет идти прямая трансляция «Риголетто» в кинотеатры мира, но уже с греческим баритоном Димитрием Платаниусом.

Обладатель великолепного голоса Платаниус сыграл слегка флегматичного Риголетто - шута, урода, предмет всеобщих насмешек. Мне кажется, что лучшие его минуты пришлись на момент агонии его дочери Джильды, и именно тогда он зазвучал – великолепно, пафосно, снискав продолжительные аплодисменты. Роль Джильды разделили русская сопрано София Фомина и английская Люси Кроy (Lucy Crowe). Последней удалось создать образ впервые влюбленной девушки, однако одержимой и своенравной: даже разоблачения отцом предмета ее страсти не помогли ей избавиться от чар герцога. Ее исполнение, ее манера игры на сцене идеально подходили к этой роли.

Чего не скажешь о герцоге Мантуи, его пел итальянский тенор Иван Магри (Ivan Magri). Он, без сомнения, самый неинтересный, лишенный харизмы покоритель женских сердец в сравнении, например, с самим Витторио Григоло из предыдущих возрождений.

Итальянский бас Андреа Мастрони как убийца Спарафучиле и болгарское меццо-сопрано Надя Крастева в роли его сестры Магдалены, даже несмотря на непродолжительность их пребывания на сцене, заслуживают серьезных похвал. Даррен Джеффри (Darren Jeffery) - неутешительный Монтероне.

Английский дирижер Александр Джо (Alexander Joel), дебютировавший на сцене Ковент-Гардена в 2013 году, начиная с увертюры, моментально овладел аудиторией, держа ее в напряжении до заключительного звука. Великолепное прочтение музыки Верди.

Постановке Маквикара - шестнадцать лет, и, хотя она по-прежнему «сработала», несмотря на уродливые, как горб Риголетто, декорации, мне кажется, ее уже пора списывать в архив. Повествование, к сожалению, не захватывает зрителей, как обычно это бывает на операх Верди, а некоторые сцены, хотя и преподнесены с апломбом, в то же самое время – неубедительны. Декорации дизайнера Михаила Вейл (Michael Vale) представляют собой покатую стену, сделанную из рифлёного серого железа, с одной стороны – это угрюмый фасад дворца герцога, с другой - в два уровня убогое жилище Риголетто.

Костюмы Тани Маккаллин, особенно в первом акте, когда сцена вдруг наполнилась шумной, пестрой толпой, великолепно исполнены – они красочны, нарядны, а женские - откровенно вызывающи.

Людмила ЯБЛОКОВА