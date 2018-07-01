«Золотой петушок» прокукарекал со сцены «Геликон-Опера»

Июньские дни, выдавшиеся в этом году в Москве необычайно светлыми, с лазоревыми небесами, напоминают нам о рождении нашего гения, поэта А.С. Пушкина. В связи с этим последние постановки в театре «Геликон-Опера» воспринимаются по-особенному. Так, 6 июня в день рождения поэта была представлена опера «Алеко» С. Рахманинова на сюжет одноимённой поэмы А.С. Пушкина. И теперь следующая премьера, и тоже на сюжет сказки А.С. Пушкина «Золотой петушок».

Из пятнадцати опер, написанных Н.А. Римским-Корсаковым, опера «Золотой петушок» оказалась самой многострадальной, и не была достойно представлена и оценена при жизни композитора. Да и постановки последних лет, уже в наше время, вызывали шумные дебаты в прессе. Так что художественный режиссёр-постановщик, народный артист России Дмитрий Бертман взялся за непростую задачу. Музыкальный руководитель и дирижёр-постановщик, народный артист СССР Владимир Федосеев своим участием давал весомые гарантии высокого качества выпускаемого спектакля.

Учитывая наслоения предыдущих времён, а первое представление оперы состоялось в 1908 году, стоит обратиться к первоисточнику, к «Сказке о золотом петушке» А.С. Пушкина. Текст уместился всего на четырёх страницах. Кстати, к автору тоже были претензии со стороны цензуры. Так, строки «Царствуй, лёжа на боку и Сказка ложь, да в ней намёк! Добрым молодцам урок», были опущены цензурой, что вызвало праведный гнев поэта.

Сказка поражает лаконичностью повествования, шутливым, ироничным тоном. Воистину, предмет изящной словесности! О чём повествование? О женской красоте, об опасности, гибельности её чар, о любви. Примечательно, что автор не даёт никаких комментариев к тексту. Это обстоятельство и предопределило свободу в толковании исходного содержания, а по сути, его искажения в той или иной степени.

Что мы находим у Н.А. Римского-Корсакова? Прежде всего, это то, что объединяет композитора и поэта, то, что предстаёт в знаменитой сцене Шемаханской царицы, исполненной в премьерном показе сопрано Лидией Светозаровой. Голос певицы идеально подходит для сцены обольщения царя Додона (Алексея Тихомирова). Струящийся, прозрачный, сверкающий, в совершенстве управляемый певицей, голос завораживает, чарует не только царя Додона, но и зрительный зал. Весь прекрасный облик Шемаханской царицы служат главной цели – подчинению своей воле избранной жертвы. Не мудрено, что царь Додон забыл всё, что было совсем недавно, весь ужас созерцания убитых своих сыновей, заколовших кинжалами друг друга из-за смертельных чар Шемаханской царицы. Роковая сила страсти повлекла за собой и царя Додона и привела его к погибели.

Если обратиться к сценическому воплощению партии царя Додона, то тут мы находим расхождения с первоисточником. В трактовке Бертмана царь Додон эдакий увалень, лодырь, пофигист, полагающийся на традиционное русское «авось». У Пушкина по-другому (кому интересно, можете перечитать текст сказки).

Очень правдиво показан верный служака воевода Полкан (Дмитрий Скориков). В интерпретации артиста характер персонажа дополняется чертами, которые позволяют трактовать этого героя достаточно глубоко и содержательно. Этому послужили сценические приёмы, которыми мастерски владеет Дмитрий Скориков.

Запомнилась ключница Амелфа (Ксения Вязникова), особенно в сцене поедания жареного петуха. Уж тут ему, этому несчастному петуху, всё припомнили, все слёзки ему отлились. У Пушкина в тексте сказки такого действующего лица нет, но в опере ключница появляется, не искажая и не нарушая ход событий. Да уж, геликоновцы не только прекрасно поют, танцуют и все из себя красавицы и красавцы, но и первоклассные артисты. Всё исполнят, передадут любые смыслы!

Весь сюжет, как у Пушкина, так и в опере Римского-Корсакова, «завязан» на Звездочёте (Иван Волков), Золотом петушке (Кирилл Новохатько) и Шемаханской царице. Звездочёт представлен в несколько пугающем варианте, сближаясь с мрачными колдунами, беспощадными предсказателями, шаманами и им подобными, коих великое множество и в нашей повседневной жизни. Такого рода актуализация не уводит от главного содержания, но способна обратить мысли зрителя к сопоставлениям, к дополнительному осмыслению бытия.

Золотой петушок, с первого момента появления на сцене с его громогласным «Кири-ку-ку», с его отрешённостью и преданностью порученному делу, дополнил и завершил композицию всех действующих лиц. А уж живой петух в золочёной клетке окончательно убедил всех в подлинности происходящего.

Когда же благословенная троица вдруг бесследно исчезает, оставив по себе и кровавые следы, и недобрую память, и мистические предчувствия, и мысли о силе слова и ответственности за слово изречённое, то обозначается на горизонте видение другой троицы, которая вскоре появится в нашей литературе. Это персонажи из романа «Мастер и Маргарита» М. Булгакова. Жизнь их вечная, а способы реинкарнации бывают разные, в зависимости от времени и обстоятельств.

Людмила КРАСНОВА

Фото: Ирина Шымчак и Антон Дубровский