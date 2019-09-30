Дима Билан делом извинился перед Самарой

Ранее жители Самары запустили электронную петицию с требованием к местным властям извиниться за приглашение Билана на День города. По утверждению автора петиции, певец "вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты".

Билан извинился перед жителями за выступление в нетрезвом виде, отметив, что давно не принимал алкоголь и "не рассчитал". Певец пообещал дать в городе открытый концерт. Кроме того, артист начал переговоры с администрацией, чтобы подарить городу детскую площадку, а больнице – необходимый для лечения детей аппарат. Позже губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что концерт Билана пройдет на площади Куйбышева в Самаре 29 сентября.

"Спасибо огромное, что вы позволили все-таки оказаться на этой площади… Я с большим почтением, с большим извинением к вам за тот дурацкий случай, который меня гложет и по сей день", - сказал Билан во время нового выступления в Самаре.

По его словам, прошлый неудачный концерт стал для него "колоссальным уроком".

"Я хочу вам сказать огромное спасибо, что в моей жизни это случилось и случилось вот такой единственный, но все-таки ярчайший раз, когда жизнь тебя действительно чему-то учит. Это не слова, которые я учил за кулисами, это не слова, которые я, может быть, говорю себе каждый день, но это ситуация, которая случилась в прошлый раз, она послужила колоссальным уроком… Я вас очень сильно люблю, правда, и всегда говорил, что мы - одно целое… Я даже не сомневался, что нужно вернуться и сделать именно так", - добавил Билан.



Дима Билан в больнице

Билан подарил городу сертификат на установку инклюзивной детской площадки, а областной детской больнице - два монитора пациента, а также встретился с маленькими пациентами и медицинскими работниками Самарской областной детской клинической больницы им. Ивановой.

Но вновь оконфузился, назвав представителя городской студии инклюзивного творчества "фюрером". Об этом сообщает телеканал "360", видео произошедшего было опубликовано во "ВКонтакте".

Инцидент произошел после скандального выступления Билана на Дне города в Самаре. Певец навестил городскую студию инклюзивного творчества, подарив ей сертификат на установку инклюзивной детской площадки. Билану показали работы, выполненные участниками студии, а также предложили спеть для него песню, на что певец ответил: "Yes, mein lieber Fuhrer (Да, мой дорогой фюрер. – прим. ред.)".