Дима Билан делом извинился перед Самарой

Сегодня вас, момх дорогих людей было 35 тысяч на площади и все пришли ко мне !!! Друзья, я счастлив что мы с вами поговорили по душам , надеюсь осадок « от украденных ложек « если и остался -то совсем незначительный ... для меня вы оказались очень важной вехой жизни и опытом ,и вас я не забуду никогда ! Вы были такими щедрыми и добрыми , поразительно , щемяще доброжелательными !!!! Сегодня Это была моя голгофа ( если подумать обо мне как о человеке который живет наведу ) , я надеюсь , уверен ,что таких ошибок я больше не совершу и буду ещё сильнее ! Самара не забуду тебя никогда !!! #билан #димабилан #простименясамара