Мари Краймбрери обольстила Гошу Куценко

Главную мужскую роль сыграл Гоша Куценко — его герой приходит к гадалке (Ольга Остроумова-Гугшмидт) и просит показать его судьбу. Та направляет Куценко к стеклянному шару, в котором он видит Мари Краймбрери и команду Velvet Music (включая руководительницу лейбла Алену Михайлову) за работой, пишет Intermedia. Режиссером ролика выступил Сергей Грей.

— Я люблю песни «о наболевшем». И люблю клипы про эмоции от этих чувств. Но в моей жизни всегда есть место сарказму и легкости. Это та часть меня, которая гораздо реже случается в музыке, а больше остаётся за кадром, но это тоже я. «Помогу вернуть бывшего» – частенько писали мне под фото в инста, даже не догадываясь, что это станет вдохновением для сценария нашего нового клипа. А вообще, если бы мне пару лет назад сказали, что ты, Гоша Куценко, снимешься у меня в клипе - я бы поржала и не поверила! Гоша one love!



Мари Краймбрери и Гоша Куценко