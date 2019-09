Майли Сайрус рассталась со своей любовницей

Майли исполнила три трека из этого макси-сингла во время своего выступления на Big Weekend BBC Radio 1 в Мидлсбро в минувшие выходные.





EP является первым в серии из трех, «She Is Here» и «She Is Everything» ожидаются весной / летом 2019 года и осенью / зима 2019, соответственно.





Вы можете послушать She Is Coming с вокальным фьючингом от участников Wu Tang Clan - Ghostface Killah and RuPaul, - ниже.