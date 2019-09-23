Майли Сайрус рассталась со своей любовницей

Об этом изданию People сообщил информированный источник.

«Майли и Кейтлин расстались. Они навсегда останутся близкими друзьями и будут всегда друг друга поддерживать. Но романтическим отношениям конец», — сообщил источник.

Отношения Сайрус и Картер длились чуть больше месяца и развивались стремительно. После развода с Лиамом Хемсвортом певица часто появлялась на публике в компании своей подруги.

СМИ писали, что девушки съехались сразу после расставания Майли и Хемсворта, вместе отдыхали в Италии, а Сайрус познакомила возлюбленную с родителями.



Miley Cyrus

В августе стало известно о разводе Сайрус и Хемсворта, причем с момента свадьбы до расставания не прошло и года. Пара познакомилась в 2009 году, но поженились они только в 2018.

Представитель певицы призвал поклонников уважать личную жизнь обоих супругов и заявил, что их развод связан со стремлением сосредоточиться на карьере.