The Meantraitors - Down With The Human

Если говорить упрощенно, то психобилли — это примерно та музыка, что играет в фильме Тарантино Pulp Fiction. Хотите узнать больше — погуглите. Хотя именно в Down With The Human замес такой, что можно и сайкобилли, и панк-рок, и хардкор, и блюз-рок припомнить. Сыграно все мощно, дерзко, с бешеным напором и язвительными текстами. Сыграно как положено.

История The Meantraitors за 30 лет ее жизни могла бы уложиться в короткий спич «взлетели — уехали в Германию — вернулись». А могла бы стать целой книгой про нюансы жизни инди в России. Ведь Стас Богорад и Ко подписывали контракты с легендарными SNC и «Мороз Рекордз», объездили Германию и даже Бразилию, и вернулись в небольшие клубы (где обычно и играют сайкобилли). Зато они живы, в отличие от много подававших надежды Salvador, например.

Начну с главной претензии к этому альбому. Где мелодии? Где звенящие риффы, навсегда откладывающиеся в коре головного мозга? Вот это все из хрестоматийного фильма Pulp Fiction? Тут нет ничего. Ну абсолютно. Музыканты шпарят дай-боже, а в памяти не остается вообще ничего. Вокальная партия мелодически не артикулирована (ладно уж гнусавые тембры вокала), но ведь мелодии нет в принципе. То же и с гитарными риффами. Даже басовые партии эффектнее, но тогда зачем играть психобилли? Так что эти песни не попадут на радио, их не будут слушать широкие массы, это все попадет только к сотне-другой фанатов жанра. И не только в России, а и во всем мире (учитывая известность группы и то, что все песни на английском).

А вот похвалить музыкантов есть, за что. Напор бешеный. Панковский налет 70–80-х убавил мелодичности, но добавил неистовости и бескомпромиссности. Двойная бочка выше всяких похвал. Басовые партии (The Meantraitors никогда не использовал контрабас!) сыграны метко и невероятно технично. Чуть-чуть не хватает воздуха в середине, гитарку-то не срезали по частотам, а песни могли бы стать легче и объемнее. Прекрасные и уместные бэки при необходимости имеются. Ну и совершенно неистовые тексты, например:

Скучно от бога, скучно от бога,

Я буду искать ублюдков, которых он никогда не искал.

Скучно бога, скучно от бога,

Мне так скучно от ленивого бога, ну и что?

«Lazy God»



The Meantraitors - Down With The Human

Альбом звучит так, что и не подумаешь о том, что он записан в России. Он современный и живой. Не знаю, кто занимался сведением, но решение упрятать барабаны в самый низ было очевидно ошибочным, сейчас так не делают, и танцевальный вайб порядком снизился в градусе (смешно, что в инструментальных треках все сделано как надо). Но он есть! На концерты сайкобилли приходят потанцевать и послэмиться, задел тут очевидно есть.

Начинать прослушивание стоит с заглавной Down With The Human, в ней есть все лучшее в альбоме. И самой «нехарактерной» Final Take Off, и самой «характерной» No Woman Means No Pain. Если понравятся — можно слушать уже все подряд.

Оценка: 7,5 из 10.

Гуру КЕН