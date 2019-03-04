Так поступают все женщины?

Четверо главных персонажей, перепрыгнув барьер примыкающей к сцене ложи, оказываются на сцене, где искушенный дон Альфонсо без особого труда убеждает их сыграть в театральной постановке о женской неверности. И два молодых человека, Гульельмо и Феррандо, с легкостью соглашаются обмануть своих любимых (сестер Фьордилиджи и Дорабеллу), а оставленные женщины легко забывают своих возлюбленных, и достаточно быстро переключаются на других (а на самом деле – тех же самых мужчин), только теперь – в ином порядке.



Фьордилиджи - грузинская сопрано Саломе Джикия

Это постановка - своего рода пьеса в пьесе. Потому и действие периодически - легко и непринужденно - перемещается из XVIII века в 50-е годы прошлого столетия, декорации меняются – бесшумно и быстро: от фойе театра - до платформы станции, от стойки бара - к эдемовскому саду с райскими яблоками, присутствует там и змея-искусительница. Надо сказать, что наши героини экзамен на верность в течение 24-х часов не выдержали, но и спектр искушений был предложен слишком обширный.



Фьордилиджи - грузинская сопрано Саломе Джикия

В этот раз в Ковент Гардене были продемонстрированы все архаичные способности сцены, наверняка существовавшие и во времена создателей оперы: во время спектакля декорации менялись множество раз, что-то выдвигалось, опускалось, задвигалось, но все это, старое и современное техническое оснащение сцены, как и сам дизайн, не мешало, а наоборот, как-то органично вписалось, разделив две эпохи, и - было весело и смешно! Однако, только когда опера приблизилась к своему концу, вещи в этой путанице поведения, времен и стилей стали приобретать совсем иной, более драматический смысл.

Сама опера – живая, смешная, жизнеутверждающая. Пение в основном великолепное, оркестр играл хорошо в первую ночь, хотя Стефано Монтанари (Stefano Montanari) периодически подгонял певцов.

И не только их: зрителям тоже досталось, времени на аплодисменты практически не было. Мы еще аплодировали, а оркестр уже начал увертюру. Впрочем, этот был дебют итальянского дирижера в Ковент-Гардене.

Кстати, увертюра, столь пророчески печально прозвучавшая уже в начале, повторилась позже, когда главные герои «заигрались», и ситуация явно вышла из-под контроля. Когда иллюзии оказались разрушенными, и когда главным героям еще предстоит найти примирение с тем, что произошло.



Дорабелла в исполнении итальянской меццо Серены Малфи

Как Дорабелла итальянское меццо Серена Малфи (Serena Malfi) точно провела свою героиню от робкой самодовольности до пылкой страсти, в то время как Фьордилиджи грузинской сопрано Саломе Джикия (Salome Jicia) демонстрировала изумительное чувство времени и стиля. Ее голос, полный одержимой тоски в ​​одно мгновение, твердости решения в следующее, обладает захватывающим диапазоном и точностью.



Заново влюбленные, в середине - Серена Гамберони как Деспина и Дон Альфонсо Томаса Аллена

Дон Альфонсо баритона Томаса Аллена (Thomas Allen), единственного из прошлого каста приглашенного вновь, с легкостью убеждает нас, что певец не утратил вкуса к комедии. В исполнении итальянской певицы Серены Гамберони (Serena Gamberoni) хитрая горничная Деспина точно знает, что любовь - это всего лишь игра, и ее дерзкое сопрано контрастирует с обеими сестрами, чьи голоса переплетаются с чарующей чувственностью.

Венгерско-румынский баритон Дьюла Орендт (Gyula Orendt) - привлекательный Гульельмо. Итальянский тенор Паоло Фанале (Paolo Fanale) был правдоподобен.

Людмила ЯБЛОКОВА

Фото: ROH/Stephen Cummiskey