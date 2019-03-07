«Веселая вдова». Счастливая и непристойная

Режиссер воспользовалась новым переводом книги Эйприл де Анжелис (April de Angelis) и лирикой Ричарда Томаса, изобилующими скабрезными подшучиваниями, двусмысленными намеками, легким матом и яркой критикой Брексита. Впрочем, события в этой эротичной оперетте разворачиваются в мире высшего политического общества, где деньги дают власть над классовыми и гендерными структурами, а судьбы наций в основном определяются сексуальными приоритетами дипломатического корпуса. Миллионы Ханны Главари, нашей счастливой вдовушки, дают ей возможность автономно управлять миром мужчин и более того - контролировать его.

Режиссер и его команда - дизайнеры Бен Стоунз и Эстер Бялас (Ben Stones, Esther Bialas) создали роскошную «шоколадную коробку» с изображением Belle Époque Paris, сочетающую в себе красоту с размахом - где бы события не происходили: парадная лестница и зал посольства, ресторан Максим…



Оперетта насыщена эротикой и гламуром

Это ароматная, романтическая комедия насыщена эротикой, присутствует и откровенная пошловатость: от писующе-танцующих струй мужского септета, которые, как оказалось, таким незатейливым образом (кто пустит струю выше - успокаивают свою израненную мужественность) - до вполне недвусмысленного и трепетного «танца» стола, под которым (вместо теплицы), происходит совсем не платоническое свидание Валенсии и Камилле де Розиллон. Феминисткам и сторонницам движения против сексуальных домогательств дана богатая почва для критики, впрочем, на мой взгляд, шутки заходят, пожалуй, слишком далеко.

Вечер состоялся в первую очередь, благодаря прекрасному выступлению Сары Тайнан в главной роли. События в оперетте происходит перед первой мировой войной, и хотя ее герои представлены в костюмах, соответствующей эпохе, главная героиня – типичная представительница сороковых годов: светловолосая, кудрявая, стройная, элегантная, вызывающая. Ее первый выход на сцену стилизован под Мерилин Монро. В ее голосе четко прослеживается тонко выраженная меланхолия.

Натан Ганн (Nathan Gunn) и Эндрю Шор (Andrew Shore) как типичный старый граф Данило и звездный дипломат Зета искрятся юмором. Риан Лоис и Роберт Мюррей (Rhian Lois and Robert Murray) как страстно влюбленные друг в друга Валансьен и Камилла пели очень хорошо, но, к сожалению, были скучны, как прожившая лет двадцать и наскучившая друг другу супружеская пара.



Влюбленные Риан Лоис, Роберт Мюррей и несравненная Сара Тайнан

Хор был в отличном состоянии. А зритель благодушно простил некоторую веселую неряшливость дирижёра Кристины Поски (Kristina Poska).

Аудитория явно наслаждалась каждой минутой шоу, театр был переполнен, и ни в кафе, ни в фойе в перерыв было не пробиться. Это хороший знак! Но – признаться - с началом второго акта я откровенно заскучала, блеск и мишура примелькались быстро, и я откровенно зазевалась на пару со своей соседкой слева. Ни танцы бобров, ни чувственное обаяние мелоса, ни броские оркестровые эффекты, ни нескончаемый гламур постановку не облагородили, хотя я не моге не оценить усилия Английской национальной оперы, приложенные к созданию этой постановки.

Кстати, во время ее премьеры в Вене в 1905 году зрители и критики сочли ее откровенно непристойной и непристойной. Такой она и осталась. Тем не менее, повторюсь, это несколько вульгарная веселая вдовушка доставит много безобидного удовольствия.И, надеюсь, все билеты на каждый ее спектакль будут проданы!

Людмила ЯБЛОКОВА

Фото: Alastair Muir