Дерзкая «Кармен» от Биейто в Английской Национальной опере

Известный каталонский режиссер Каликсто Биейто (Calixto Bieito), известный своими радикальными интерпретациями классических опер, поместил героев оперы «Кармен» в 1970-е, последние годы правления Франко, когда мужчины были грубыми солдафонами, если не становились тореадорами, а женщины - их собственностью.



Дерзкая Кармен Юстины Грингите

Постановка построена на контрастах: пустая сцена первого акта, на которой за исключением флагштока и телефонной будки, нет ничего, но в какие мгновения эта пустота и происходящее на сцене превращаются в визуальную изысканность. На фоне безрадостных декораций Альфонса Флореса (Alfons Flores) и безликих серых халатов, в которые одеты работницы фабрики, потрясают воображение несколько сценических моментов, ставшими еще более значительными, яркими в мрачном освещении Бруно Поэта (Bruno Poet). Атмосфера густого мужского шовинизма пропитывает все действие. Вся постановка, местами явно извращенная, каким-то образом проливает свет на природу этого явления, мрачно намекая на крайности человеческого поведения в определённых обстоятельствах. Основной посыл, которые пытается донести до зрителя режиссер, проистекает из понимания Биейто настойчивой, необузданной, грубой природы мужской сексуальности. Хотя есть ощущение, что режиссер слегка переусердствовал.



Mеццо-сопрано Юстина Грингите и тенор Шон Паниккар: Кармен и Хосе

Хосе американского тенора Шона Паниккара (Sean Panikkar) кажется слишком подавленным, смущенным, его ярость - неубедительна. Роль Кармен вновь исполнила литовское меццо-сопрано Юстина Грингите (Justina Gringyte). После окончания Литовской академии музыки она училась в Уэльском королевском колледже музыки и драмы и в Национальной оперной студии в Лондоне. В 2011-13 годах была участницей Программы для молодых артистов при Королевской оперы. На сцене АНО дебютировала в «Риголетто» в 2014 году в роли Маддалены. Ее Кармен спета великолепна. Это сладострастная Кармен с чарующим зноем своих насыщенных тонов меццо! Но мы не можем понять, что заставляет Кармен делать то, что делает. Обожание? Манипуляция? Отчаяние? Финальная сцена оказалась страшной в своей правдивости и жестокости и вызвала всплеск зрительской симпатии к запутавшимся в своих страстях любовникам.



Шон Паниккар как Хосе и Нардус Уильямс как Микаэла

Эшли Рич (Ashley Riches) превосходно исполняет жаждущего славы Эскамильо, вложив в свою роль тореадора и флирт с Кармен больше смысла, чем это даже было возможно. Нардус Уильямс (Nardus) Williams – душераздирающая Микаэла.



Эшли Рич в роли Эскамильо

В этот вечер великолепно играл оркестр под дирижированием гостьи, музыкального директора из театра Сао Педро Валентины Пелегги (Valentina Peleggi). Она провела спектакль с огромной энергией и решительностью: восхитительно дерзкая и быстрая прелюдии; экспансивный испанский танец и чувствительное восприятие изменений драматической температуры на сцене во время всего спектакля. Музыканты Английской Национальной оперы были в отличной форме!

Людмила ЯБЛОКОВА

Фото: Tristram Kenton Pho и Richard Hubert Smith