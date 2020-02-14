Дерзкая «Кармен» от Биейто в Английской Национальной опере

Известный каталонский режиссер Каликсто Биейто (Calixto Bieito), известный своими радикальными интерпретациями классических опер, поместил героев оперы «Кармен» в 1970-е, последние годы правления Франко, когда мужчины были грубыми солдафонами, если не становились тореадорами, а женщины - их собственностью.
Постановка построена на контрастах: пустая сцена первого акта, на которой за исключением флагштока и телефонной будки, нет ничего, но в какие мгновения эта пустота и происходящее на сцене превращаются в визуальную изысканность. На фоне безрадостных декораций Альфонса Флореса (Alfons Flores) и безликих серых халатов, в которые одеты работницы фабрики, потрясают воображение несколько сценических моментов, ставшими еще более значительными, яркими в мрачном освещении Бруно Поэта (Bruno Poet). Атмосфера густого мужского шовинизма пропитывает все действие. Вся постановка, местами явно извращенная, каким-то образом проливает свет на природу этого явления, мрачно намекая на крайности человеческого поведения в определённых обстоятельствах. Основной посыл, которые пытается донести до зрителя режиссер, проистекает из понимания Биейто настойчивой, необузданной, грубой природы мужской сексуальности. Хотя есть ощущение, что режиссер слегка переусердствовал.
Хосе американского тенора Шона Паниккара (Sean Panikkar) кажется слишком подавленным, смущенным, его ярость - неубедительна. Роль Кармен вновь исполнила литовское меццо-сопрано Юстина Грингите (Justina Gringyte). После окончания Литовской академии музыки она училась в Уэльском королевском колледже музыки и драмы и в Национальной оперной студии в Лондоне. В 2011-13 годах была участницей Программы для молодых артистов при Королевской оперы. На сцене АНО дебютировала в «Риголетто» в 2014 году в роли Маддалены. Ее Кармен спета великолепна. Это сладострастная Кармен с чарующим зноем своих насыщенных тонов меццо! Но мы не можем понять, что заставляет Кармен делать то, что делает. Обожание? Манипуляция? Отчаяние? Финальная сцена оказалась страшной в своей правдивости и жестокости и вызвала всплеск зрительской симпатии к запутавшимся в своих страстях любовникам.
Эшли Рич (Ashley Riches) превосходно исполняет жаждущего славы Эскамильо, вложив в свою роль тореадора и флирт с Кармен больше смысла, чем это даже было возможно. Нардус Уильямс (Nardus) Williams – душераздирающая Микаэла.
В этот вечер великолепно играл оркестр под дирижированием гостьи, музыкального директора из театра Сао Педро Валентины Пелегги (Valentina Peleggi). Она провела спектакль с огромной энергией и решительностью: восхитительно дерзкая и быстрая прелюдии; экспансивный испанский танец и чувствительное восприятие изменений драматической температуры на сцене во время всего спектакля. Музыканты Английской Национальной оперы были в отличной форме!
Людмила ЯБЛОКОВА
Фото: Tristram Kenton Pho и Richard Hubert Smith
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