«Реквием» Моцарта в исполнении МГАСО, хора Свешникова и солистов

А кто приглашенные солисты? Лилия Гайсина (сопрано), Анастасия Бондарева (меццо-сопрано), Михаил Нор (тенор), Олег Цыбулько (бас). Имена именитые.

Моцарт был католиком, а не лютеранином. Но именно представления заупокойной мессы Моцарта выглядит максимально аутентичными в этом красивейшем лютеранском соборе Москвы. К тому же добавляется видеоряд — фрески и картины времен Возрождения на библейские темы, и он проецируется на купол собора.



«Реквием» Моцарта

Московским государственным академическим симфоническим оркестром (чуть урезанным по случаю) дирижировал известный по сотрудничеству с МГАСО и основанным им благотворительным фондом Collegium Musicum Олег Романенко. «Реквием» исполнил во второй редакции Франца Байера (2006), собственно, Романенко и был главным пропагандистом этой редакции в России. Зрители больше привыкли к старой версии Франца Ксавера Зюсмайера, ученика Моцарта, дописавшего неоконченный из-за смерти шедевр Моцарта. Честно говоря, тут дело вкуса. У Зюсмайера все более эмоционально и он ученик Моцарта, лично присутствовавший при работе над «Реквиемом». У Байера все выдержано более аутентично по-моцартовски, но менее ярко, как мне кажется. А может, это просто дело привычки.

В любом случае, это выглядело трагично и чувственно, как и подобает последнему творению Моцарта, ставшего весьма религиозным в последние годы жизни (а прожил-то он всего 35).

Нельзя не упомянуть весьма эксцентричную историю «Реквиема». Которую Моцарту заказал некий «черный человек», по Пушкину, в итоге оказавшийся слугой графа Франца фон Вальзегга, забавлявшегося покупкой у композиторов произведений, который он впоследствии выдавал за свои. Если бы сам Моцарт узнал об этом, вряд ли он написал бы столь мощный и трагический гимн бессмертию.

Олег Романенко энергично управлял всем происходящим, а даже когда не управлял, отвлекаясь, например, на оркестр и оставив хор Свешникова без внимания, хор вообще не замечал этого. Они «впеты», они много раз пели «Реквием», и вся динамика у них отработана до автоматики.

После первой части Requiem aeternam неопытные зрители попытались похлопать. Олегу Романенко это активно не понравилось, и он тут же вовсе отказался от пауз между частями, и даже немного ускорил темп. Большой вопрос — стоит ли исполнять «Реквием» Моцарта без пауз. Мне кажется, они создают какие-то трагические цезуры между частями, и к тому же выгодно оттеняют каждую из частей. А иначе все немного сваливается в общую кучу. Это не критика, просто замечание на полях дневника.

А солисты были откровенно хороши. Ладно бас Цыбулько, который отпел этих «Реквиемов» на десять жизней. Но каковы же сопрано Лилия Гайсина и меццо Анастасия Бондарева! Безупречное интонирование, чистейший полетный тембр, идеальное попадание в материал. Тенор Михаил Нор при первом включении вызвал некоторые опасения из-за чересчур плачущей интонации и пения вообще всех фраз на «у». Но затем выправился, и превосходно допел до конца. Блистательный квартет.

Что касается урезанного оркестра, а Моцарт сам убрал из него флейты, гобои, кларнеты и валторны, - МГАСО был хорош. Неудобство доставляли разве что тромбоны, попадавшие в ноты и тембр с частотой телелотереи. Ну, с медью у нас вечные проблемы… А вот деревянные духовые были отменно хороши. Не говоря уж о струнных. Оркестр вынес испытание с честью.

Вадим ПОНОМАРЕВ