Трио Натальи Скворцовой выпустило альбом «Empathy»

Релиз вышел на лейбле Fancymusic, в нем всего 5 треков. Помимо Наталии Скворцовой, в трио заняты Дарья Чернякова (контрабас) и Алекс Зингер (барабаны).
«Записаны эти треки были весной, перед самым локдауном, возможно, если бы ситуация была иной - в первый мой альбом в трио вошло бы больше пьес. Но мы решили сохранить то настроение, и ничего здесь не менять и не дополнять. Презентацию, увы, провести не могу, ибо некоторые участники очень заняты другими важными делами... Посему - просто предлагаю эту музыку вашему вниманию», - говорит Скворцова.
Запись альбома «Empathy» прошла на студии Владимира Осинского.
О замысле и названии альбома «Empathy» Наталья Скворцова говорит так:
«Эмпатия… Пространство тонких ощущений, территория эмоций… Психологи называют эмпатией способность к глубокому сопереживанию другому человеку через отождествление себя с ним. В переводе с греческого «эмпатия» – это страсть, страдание. Можем ли мы дополнить этот ряд понятием «сострадание», которое именуется высшей формой добродетели и великой мудростью во многих религиях мира? Близко ли оно к эмпатии или различий между ними больше, чем родства? Пожалуй, это различия философского трактата и художественного романа… Я благодарна моим коллегам за «Эмпатию». На сей раз она помогла нам создать новые пространства и по-новому увидеть прежние. Мой первый альбом в трио увидел свет».
Отметим, что ранее у Скворцовой уже было трио Natalya Skvortsova Trio, но в другом составе, с итальянскими музыкантами Andrea Beccaro и Michelangelo Scandroglio.
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