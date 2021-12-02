Ани Лорак: Я спела о жертве абьюза!

На днях Ани Лорак выступила в студии шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио», где презентовала свой новый альбом «Я жива». Это 17-й студийный альбом в дискографии певицы, который вышел в ноябре.

«Издан 12 ноября, и в него вошло 12 песен, – рассказала певица ведущим шоу. – В нумерологии что-то есть, определенно. Например, цифра 17 – особенная для меня. В 17 лет я дала свой первый сольник в городе Прилуки на Украине, и я была режиссером этого концерта. Поэтому все не просто так, 17-й – это какой-то особенный для меня альбом».



Ани Лорак

Объяснила Ани Лорак и смысл, вложенный в название альбома «Я жива». Эти слова, с одной стороны, можно понять в прямом смысле – когда переживаешь удар в спину, но вновь просыпаешься утром с чувством, что все хорошо. Таких ударов, призналась певица, в ее жизни было немало.

«И в то же время, я жива – значит, я влюблена, – добавила Ани Лорак. – Потому что, когда я люблю, я живу. Мы все чувствуем, влюбившись, эту жизнь, ее краски. «Я жива» каждый воспринимает, как хочет, но на самом деле песни в альбоме – все о любви, о непростых взаимоотношениях. Есть там и любовный треугольник, и разбитое сердце, и бесконечная любовь к себе, как в песне «Стала сильней».

«Стала сильней» – песня о том, настолько она сама любит себя, и поэтому никому не позволит себя обидеть, отметила певица. Вообще, каждая песня в альбоме – история из ее жизни, лейтмотивом которой стал какой-то реальный эпизод. Но написали эти истории, на самом деле, разные люди, просто они давно работают с Ани Лорак и знают о ней многое.

«Удивительным образом они меня почувствовали, – заявила певица. – А сегодня в студии присутствует Михаил Кошевой, саунд-продюсер моего альбома. Этот человек создавал множество песен со мной. Звучание и подача трека – это рождение творения».

На концерте в студии «Авторадио» в живом исполнении Ани Лорак прозвучали новые песни «Наполовину», «Стала сильней», «Верила», «Не убил, но ранил», «Он», «Полюбила». По поводу песни «Он» у некоторых слушателей концерта сложилось впечатление, что это история о человеке, которого больше нет, но артистка продолжает его любить. Так ли это, и кто же этот таинственный «Он», ведущие шоу «Мурзилки Live» расспросили гостью.

«Прекрасно, что люди так это чувствуют, я даже не знала, что может быть такой поворот, – ответила Ани Лорак. – На самом деле это песня о любовном треугольнике, то есть история абсолютной жертвы абьюза, которая не понимает, как выжить в этой ситуации. Многие девочки, да и мальчики тоже, попадали в такие истории…»

Когда-то Ани Лорак утверждала, что три самых привлекательных качества в мужчине – это красота, уверенность в себе и наглость, напомнили певице «Мурзилки». Что же она чувствует сейчас?

«Сейчас красоту я бы убрала, – призналась артистка. – Красота внешняя теперь для меня ничего не значит. На первом плане – внутренняя красота, какие-то качества и достоинства. И вообще, мужчина не должен быть красивее девочки. А когда он говорит: «Подожди, дорогая, я сейчас гель на волосы нанесу…» Что это?!»

Пресса упорно твердит, что Ани Лорак вновь влюблена, но отказывается раскрывать имя своего любимого. В эфире «Авторадио» певица также ушла от ответа на вопрос, кому адресованы сейчас все ее чувства.

«Давайте просто оставим некую загадку…», – сказала Ани Лорак и завершила концерт новым жизнеутверждающим хитом «Стала сильней».

Шоу «Мурзилки Live», в гостях у которого побывала Ани Лорак, отмечает в этом году 20-летие. В честь юбилея в студии ведущих Брагина, Гордеевой и Захара – еще больше звездных гостей, живого звука и ярких премьер. Видеозаписи выступлений можно увидеть на YouTube-канале «Авторадио».