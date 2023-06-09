Егор Крид отметил свой «Выпускной»

В нем музыкант рассказывает о выпускном вечере, после которого его девушка «со второй парты» улетает учиться на другой край света.

«Твой прощальный поцелуй на последней парте, наш волшебный выпускной, ты в вечернем платье. Мы кружились бы с тобой в бесконечном танце, только утром нам пора навсегда расстаться», - поет в треке артист.

В поддержку сингла было выпущено Lyric Video, в котором слова песни появляются на школьной доске, парте и в тетрадях в клеточку.



Егор Крид

«Песня для моих любимых поклонников, кто выпускается в этом году, во всех следующих и предыдущих», - представил Егор Крид новинку в своих соцсетях.

В соцсетях музыкант отметил также, что у него «не было своего выпускного, а теперь есть».

«Поздравляю всех тех, кто выпускается в этом году. Впереди захватывающая и уникальная жизнь. Все только начинается! Верьте в себя и свои силы. Ваши мечты - реальны. Всё получится! Я в вас верю», - пишет Егор Крид.