Егор Крид спел со своим папой

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Певец Егор Крид выпустил новую песню и клип со своим отцом Николаем Булаткиным «Скоро Весна» (смотреть клип).

Соавторами трека стали Егор Крид и его папа. Действительно, оба они поют двухголосием, а порою сольно. Сама песня рассказывает о любви, которая укроет от бед, и к тому же вместе весело стареть. Впрочем, сам Егор Крид поет больше о том, что «ты не уходи, скоро весна», вероятно, проецируя чувства отца к своей жене на себя. Более того, он добавляет привычные для себя женоненавистнические строчки: «но у нас не любовь, это дружба». Его натуральному отцу по отношению к жене такое даже в голову не приходит.

«1-й совместный трек с Папой «Скоро весна» уже на всех музыкальных площадках! Душа, семья, любовь!», - написал Крид в соцсетях.

Он пояснил, что песня и клип - это подарок сестре Полине на свадьбу, которую недавно посетил.

Егор Крид
Егор Крид

«Песня показывает невероятный личностный разрыв поколений. Со своим отцом Крид поет чудовищной циничности строчки. Сравните, что поет его натурал-отец, вырастивший в счастливом браке двух детей: «Моя любовь, родная, укроет твою боль… Ты подарила эту сказку, спасибо за наших детей». А вот что поет его сын: «Все они говорят, что любовь — это бестия. Но у нас не любовь, это дружба». А уж говорить о музыкальной ценности этой песни просто смешно. Непритязательная баллада, нацеленная на выжимание слез у доверчивой публики. А папе все равно спасибо, он был искренен, в отличие от сына», - высказал свое мнение музыкальный критик Гуру Кен.

Трек вышел на лейбле Warner Music Russia.

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