Егор Крид спел со своим папой

Соавторами трека стали Егор Крид и его папа. Действительно, оба они поют двухголосием, а порою сольно. Сама песня рассказывает о любви, которая укроет от бед, и к тому же вместе весело стареть. Впрочем, сам Егор Крид поет больше о том, что «ты не уходи, скоро весна», вероятно, проецируя чувства отца к своей жене на себя. Более того, он добавляет привычные для себя женоненавистнические строчки: «но у нас не любовь, это дружба». Его натуральному отцу по отношению к жене такое даже в голову не приходит.
«1-й совместный трек с Папой «Скоро весна» уже на всех музыкальных площадках! Душа, семья, любовь!», - написал Крид в соцсетях.
Он пояснил, что песня и клип - это подарок сестре Полине на свадьбу, которую недавно посетил.
«Песня показывает невероятный личностный разрыв поколений. Со своим отцом Крид поет чудовищной циничности строчки. Сравните, что поет его натурал-отец, вырастивший в счастливом браке двух детей: «Моя любовь, родная, укроет твою боль… Ты подарила эту сказку, спасибо за наших детей». А вот что поет его сын: «Все они говорят, что любовь — это бестия. Но у нас не любовь, это дружба». А уж говорить о музыкальной ценности этой песни просто смешно. Непритязательная баллада, нацеленная на выжимание слез у доверчивой публики. А папе все равно спасибо, он был искренен, в отличие от сына», - высказал свое мнение музыкальный критик Гуру Кен.
Трек вышел на лейбле Warner Music Russia.
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