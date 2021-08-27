Егор Крид спел со своим папой

Егор Крид и Гуф показали клип без Гуфа Егор Крид выпустил бюджетный клип «Автомат» на фит с Гуфом из альбома «Pu$$sy Boy» (смотреть клип) Режиссер клипа так и не смог объяснить, причем тут вообще автоматы, хотя не раз они появляются в кадре (из текста песни это тоже неясно). В клипе нет Гуфа, а Крид танцует невпопад. Возможно, это худший клип Крида.







Зато в клипе появился сын Гуфа - Сами Долматов.



Егор Крид и Гуф

Джиган «На чиле» спел со сборной рэперов и Кридом Джиган, Крид, Тимати, Гуф, The Limba, OG Buda, blago white и Soda Luv выпустили фит «На чиле» (слушать песню). В июне Джиган случайно выдал в эфире очередную вирусную фразочку «На чиле», комментируя предстоящий бой с Александром Емельяненко. Фразу начали активно цитировать в соцсетях. Решив воспользоваться ситуацией, Джиган оперативно собрал команду из актуальных артистов, и записал трек «На чиле». В создании трека приняли участие состоявшиеся звёзды Егор Крид, Тимати и Гуф, перспективные ньюскульщики OG Buda, Soda Luv и blago white, а также казахстанский хитмейкер The Limba, разбавивший вереницу рэп-...

Егора Крида нарезали как торт Певец Егор Крид выпустил клип на заглавный трек своего свежего альбома «Pu$$y Boy» (смотреть клип). Режиссер Катя Як попыталась максимально насытить цветами мезогинный текст песни Крида. Его потребительское и издевательское отношение к девушкам она показала через оплакивание тела Крида, который неожиданно оживает и каждой девушке по строчке адресует унизительные фразы.







Затем тут много ярких тортов, девушки делают минеты, а певец посылает их на три буквы. Девушки, впрочем, как на подбор с накаченными силиконом губами, и чем-то напоминающие одновременно Дину Саеву и Валю Карнавал....

Егор Крид выпустил альбом «Pussy Boy» Певец Егор Крид выпустил новый альбом «Pussy Boy», который еще в предзаказе стал лидером чарта Apple music (слушать альбом). В альбом вошло 10 треков, в том числе дуэты с OG Buda, Mayot, Blago white, Guf и Soda Luv.







«Мой первый рэп-альбом. А так четвёртый», - выразился Егор Крид.



Егор Крид



«Не знаю, кто ждал от альбома что-то нового, учитывая, что самые яркие треки уже опубликованы, и они так себе. Да, это скорее рэп-альбом, чем поп-альбом. Проблема в том, что для рэп-альбома 2021 года тут вообще нет звучков, тембров, находок, вообще свежего дыхания. Пусть будет много омерзительной пошлости, как это...