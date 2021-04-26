Егор Крид все-таки выпустил клип «Голос»

Режиссер Александр Романов показал историю завершившихся отношений сквозь призму воспоминаний о счастливых моментах в отношениях. Крид слушает голосовое сообщение о разрыве от подруги, и представляет ее в своей комнате. Финал клипа относительно неожиданный.

Отметим, что многие поклонники певца ожидали, что в клипе снимется его «подружка» Валя Карнавал. Однако ее в клипе нет, снялась неизвестная актриса. Выход клипа Егор несколько раз задерживал, и вполне может, что причина задержки связана с выбором другой модели для съемок.



Егор Крид

Сам артист не счел нужным хоть как-то прокомментировать выход клипа или причины задержек с его выпуском.