«Евровидение 2022» пройдет в Турине

Гранд-финал состоится в субботу 14 мая 2022 года в PalaOlimpico, а полуфиналы - 10 и 12 мая.

Столица Пьемонта станет третьим итальянским городом, где пройдет мероприятие, после Неаполя (1965) и Рима (1991), благодаря победе группы Måneskin в Роттердаме в прошлом году.

Исполнительный супервайзер Евровидения Мартин Эстердал: «Турин - идеальный город-хозяин 66-го конкурса песни« Евровидение». Как мы видели во время зимних Олимпийских игр 2006 года, PalaOlimpico превосходит все требования, необходимые для проведения глобального мероприятия такого масштаба, и мы были очень впечатлены энтузиазмом и приверженностью города Турина, который в мае следующего года встретит тысячи фанатов. Это будет первый конкурс песни «Евровидение», который будет проводиться в Италии за 30 лет, и вместе с ведущей телекомпанией Италии RAI мы полны решимости сделать его особенным».



Площадь Кастелло в Турине

Город, расположенный у подножия Альп, славится своими галереями и музеями, парками и площадями, дворцами и замками, а также великолепными образцами архитектуры эпохи Возрождения, барокко, рококо, неоклассицизма и арт-нуво. Турин является домом Fabbrica Italiana Automobili Torino (FIAT); «Дерби делла Моле» для знаменитых футбольных команд «Ювентус» и «Торино»; и является родиной итальянского кино.

Мэр Турина Кьяра Аппендино: «Проведение конкурса песни «Евровидение-2022 »в Турине - одновременно большая честь и отличный результат для нашего города и нашей страны. После открытия нового сезона великих событий Турин станет сценой для музыки и культуры в динамичном и инклюзивном международном мероприятии, которое охватит весь город. Мы рады представить Италию перед такой большой аудиторией, и мы уже готовимся принимать гостей со всей Европы. Как всегда, будем готовы».

Фанатам, планирующим посетить конкурс, рекомендуется внимательно следить за существующими и потенциальными ограничениями на поездки между своей страной и городом-организатором.