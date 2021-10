«Евровидение 2022» пройдет в Турине

На международном конкурсе песни «Евровидение 2021» вслед за вторым полуфиналом прошла жеребьевка Гранд-финала конкурса, где окончательно определилась последовательность выступлений артистов.

Итоги жеребьевки Гранд-финала 22 мая 2021:



1. Кипр / Elena Tsagrinou - El Diablo

2. Албания / Anxhela Peristeri - Karma

3. Израиль / Eden Alene - Set Me Free

4. Бельгия / Hooverphonic - The Wrong Place

5. Россия / Manizha - Russian Woman

6. Мальта / Destiny - Je Me Casse

7. Португалия / The Black Mamba - Love Is On My Side

8. Сербия / Hurricane - Loco Loco

9. Великобритания / James Newman - Embers

10. Греция / Stefania - Last Dance

11. Швейцария / Gjon's Tears - Tout l'Univers

12...